LIVE Giro Donne 2023, tappa di oggi in DIRETTA: trionfo di Antonia Niedermaier! Seconda Van Vleuten, Longo Borghini perde tanto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

IL VIDEO DELLA CADUTA



14.53 La nostra Diretta LIVE si chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di giornata.

14.51 Dopo questa tappa, la nuova maglia bianca di leader della classifica giovani va a Niedermaier, la quale supera nella classifica di specialità Gaia Realini.

14.49 La top-10 della quinta tappa del Giro Donne 2023:

14.47 Longo Borghini taglia il traguardo con oltre 7′ di ritardo, scortata dalla compagna di squadra Shirin Van Anrooij.

14.43 Si susseguono gli arrivi, aspettiamo quello di Elisa Longo Borghini.

14.41 Il terzo posto se l’è aggiudicato l’australiana Niamah Fisher-Black.

14.40 VINCE ANTONIA NIEDERMEIER! La 20enne tedesca della Canyon//SRAM Racing conquista il primo successo nel World Tour, precedendo Annemiek Van Vleuten.

14.39 Van Vleuten rimane a circa dieci secondi dalla battistrada, cinquecento metri al traguardo.

14.38 ULTIMO CHILOMETRO!

14.36 Si avvicina Van Vleuten! La neerlandese è a soli 10″ dalla 20enne tedesca.

14.34 Tre chilometri al termine, ricordiamo che gli ultimi 400 metri presentano una pendenza di oltre il 10%.

14.33 A 30″ dalla tedesca troviamo Realini, Fisher-Black, Labous e Ewers.

14.31 Cinque chilometri alla conclusione, Van Vleuten è rimasta a 20″ da Niedermeier nonostante la scivolata, mentre Longo Borghini ha perso almeno tre minuti.

14.29: Si è rialzata subito l’olandese, brutta caduta per Longo Borghini che ha sbattuto contro un terrapieno e poi è volata dalla parte opposta. Speriamo non sia nulla di grave. Riparte ora

14.28: CADE VAN VLEUTEN E ANCHE ELISA LONGO BORGHINI

14.27: In discesa Niedermaier in testa, a 9″ Van Vleuten, a un centinaio di metri Longo Borghini

14.25: A 10 km dal traguardo Niedermaier davanti, Van Vleuten stacca Longo Borghini. Sono a 14″

14.22: Si stanno avvicinando Longo Borghini e Van Vleuten alla tedesca Niedermaier quando manca un km al GPM di Sant’Ignazio

14.20: A 11 km dal traguardo Niedermaier davanti, a 34″ Longo Borghini e Van Vleuten, a 44″ Realini, Fisher-Black e Mavi Garcia

14.19: Niedermaier ha 45″ di vantaggio su Longo Borghini e Van Vleuten

14.17: Van Vleuten e Longo Borghini staccano tutte le altre, a 100 metri Realini e altre tre atlete tra cui Fisher-Black e Mavi Garcia

14.17: Altra accelerazione di Van Vleuten, le si incolla Longo Borghini

14.16: Si staccano alcune componenti del gruppetto inseguitore fra cui Cavalli, Labus e Persico

14.12: Niedermaier aumenta il suo vantaggio sulla salita di Sant’Ignazio. Ha 1’15” di vantaggio sul gruppetto inseguitore

14.09: Si ricompatta il gruppo alle spalle di Niedermaier che ha 1’07” di vantaggio quando mancano 14 km al traguardo

14.07: Niedermaier ha 47″ di vantaggio sul gruppo quando inizia la salita di Sant’Ignazio, a 1’10” il secondo gruppo

14.05: A 18 km dal traguardo sale il vantaggio di Niedermaier, a 27″ il primo gruppetto ricompattato, a 40″ il secondo gruppetto

14.02: Mancano 21 km al traguardo: Niedermaier è sempre in testa, a 15″ Fisher-Black, a 23″ Il gruppetto composto da Van Vleuten Annemiek (Mov), Cavalli Marta (Fst), Labous Juliette (Dsm), Longo Borghini Elisa (Tfs), Realini Gaia (Tfs), Magnaldi Erica (Uad), Persico Silvia (Uad)

14.00: In discesa Niedermaier sempre davanti,

13.56: La risposta di Niedermaier che stacca Persico, ripresa dal gruppetto. ha una decina di secondi di vantaggio sulle inseguitrici, a 35″ c’è il secondo gruppetto

13.53: L’attacco di Persico quando manca poco più di un km alla vetta di Vietti

13.52: Ora è di solo 1’04” il vantaggio delle prime nove sulle inseguitrici, potrebbe esserci il ricongiungimento a breve

13.49: Non prosegue Van Vleutene e rientrano tutte sulla prima in classifica

13.48. La sparata di Van Vleuten, bene Fisher-Black, Longo Borghini e Niedermaier. Faticano Cavalli, Magnaldi e Realini

13.47. Accelera Magnaldi in testa, si alza il ritmo. Van Vleuten prima si stacca e poi torna sotto

13.46: Si sta sfaldando il gruppo dietro. Restano in dieci, sono a 1’48” dalla testa

13.44: Si avvicina il secondo gruppo che è a 2’01” quando mancano 30 km al traguardo

13.38: Quando mancano 32 km al traguardo le nove di testa hanno 2’28” di vantaggio sulle inseguitrici

13.33: Il gruppo di testa è composto da Van Vleuten Annemiek (Mov), Niedermaier Antonia (Csr), Cavalli Marta (Fst), Labous Juliette (Dsm), Fisher-Black Niamh (Sdw), Longo Borghini Elisa (Tfs), Realini Gaia (Tfs), Magnaldi Erica (Uad), Persico Silvia (Uad)

13.30: Ricongiugimento in testa. Sono nove ora al comando quando mancano poco meno di 35 km

13.27: Inizia la salita pedalabile di Vietti, mancano 36 km e tra i due gruppi ci sono 11″. Mancano 36 km al traguardo

13.25: Il gruppo delle inseguitrici vede le battistrada. Aggancio vicino

13.21: Si avvicina il gruppo delle cinque inseguitrici in discesa. Restano 41″ di vantaggio per il quartetto di testa

13.17: Prova ad avvicinarsi il quintetto di inseguitrici che a 44 km dal traguardo è a 1′ dalle quattro battistrada. Il terzo gruppo resta a 2’47”

13.15: Le quattro di testa sono attese ora da una lunga discesa per arrivare alla salita tutto sommato “morbida” di Vietti

13.10: A quasi 3′ si trovano Patino, Rooijakkers, Ewers, Ludwig, Garcia, Peperkamp, Santesteban, Van Empel, Shackley, Vas, Van Anndrooji

13.07: La discesa del Passo del Lupo ha permesso alle inseguitrici di raggiungere le due fuggitive e dunque quando mancano 51 km al traguardo c’è un quartetto in testa: Van Vleuten e Realini, Fisher-Black e Longo Borghini. Al loro inseguimento a 1’07” un quintetto con Cavalli, Magnaldi, Persico, Niedermaier e Labous

13.06: E’ già successo tantissimo in questa tappa sul Passo del Lupo dove hanno attaccato Van Vleuten e Realini, all’inseguimento si sono messe l’australiana Fisher-Black e l’azzurra Longo Borghini

13.03: Un corto ma movimentato percorso caratterizza la frazione odierna: saranno solamente 105,6 i chilometri da affrontare, ma lo spazio per rifiatare sarà poco. Si è partiti da Salassa (TO) e, dopo un breve tratto pianeggiante, le atlete hanno affrontato il Passo del Lupo (9,8 km all’8,6%), il quale può già mietere parecchie vittime nei primi scampoli della corsa. Al termine della ripida discesa che sussegue il Passo del Lupo, il tracciato presenta dislivelli non importanti, ma un continuo saliscendi darà fastidio alle ragazze. Negli ultimi 25 km sono piazzati ulteriori due GPM di terza categoria, rispettivamente a Vietti (10,8 km al 3,7%) e Sant’Ignazio (4,1 km all’8,2%), prima dello strappo finale in direzione di Ceres, località dove è posta la linea d’arrivo.

13.00: Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della quinta tappa del Giro Donne 2023, uno degli appuntamenti più prestigiosi per il ciclismo femminile dell’intera estate.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della quinta tappa del Giro Donne 2023, uno degli appuntamenti più prestigiosi per il ciclismo femminile dell’intera estate.

Una corta ma movimentato percorso caratterizza la frazione odierna: saranno solamente 105,6 i chilometri da affrontare, ma lo spazio per rifiatare sarà poco. Si parte da Salassa (TO) e, dopo un breve tratto pianeggiante, le atlete dovranno vedersela con il Passo del Lupo (9,8 km all’8,6%), il quale può già mietere parecchie vittime nei primi scampoli della corsa. Al termine della ripida discesa che sussegue il Passo del Lupo, il tracciato presenta dislivelli non importanti, ma un continuo saliscendi darà fastidio alle ragazze. Negli ultimi 25 km sono piazzati ulteriori due GPM di terza categoria, rispettivamente a Vietti (10,8 km al 3,7%) e Sant’Ignazio (4,1 km all’8,2%), prima dello strappo finale in direzione di Ceres, località dove è posta la linea d’arrivo.

Dopo la frazione di ieri, Annemiek Van Vleuten (Movistar Team) ha 49″ di margine in classifica sull’azzurra Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) e 53″ su Veronica Ewers (EF Education-TIBCO-SVB): proprio queste tre atlete sono state autentiche protagoniste nella volata finale della quarta tappa che ha visto premiare la piemontese, la quale ha ottenuto il secondo successo nel Giro Donne della carriera. Il finale leggermente in salita potrebbe favorire la 40enne neerlandese, campionessa in carica del Giro Donne. Occhio anche alle azzurre Gaia Realini (Trek-Segafredo) e Marta Cavalli (FDJ-Suez).

La gara, il cui via è programmato per le ore 11.20, sarà visibile su RaiPlay e Discovery+, mentre OA Sport offrirà la diretta testuale dalle ore 13.00. Non perdetevi neanche un momento della tappa con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!

Foto: Lapresse