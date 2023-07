Giro Donne 2023: Annemiek van Vleuten fa il vuoto, tappa e maglia. Quarta Elisa Longo Borghini

Quarantuno anni, dovrebbe essere la sua ultima stagione da professionista, ma per il momento continua a non avere rivali Annemiek van Vleuten. Seconda tappa (ieri era stata annullata la prima) per il Giro Donne 2023, da Bagno a Ripoli a Marradi, con ancora una volta la vittoria della neerlandese, campionessa uscente. Ha chiuso in Rosa a Padova l’anno scorso, torna leader quest’anno.

Prima parte di gara completamente pianeggiante che ha visto all’attacco una coppia formata da Irene Mendez (Bizkaia Durango) e Susanne Andersen (Uno-X Pro Cycling Team), che hanno guadagnato circa 3′ sul plotone. Alle loro spalle hanno provato l’inseguimento due italiane: Beatrice Pozzobon (Team Mendelspeck) e Giorgia Bariani (Top Girls Fassa Bortolo).

Il tutto però si è andato a risolvere ovviamente sul duro GPM di Passo della Colla: gruppo che ha alzato l’andatura ed è tornato compatto. La Lidl-Trek ha alzato il ritmo ma a partire è stata la campionessa del mondo Annemiek van Vleuten (Movistar). Nessuno ha tenuto il passo dell’olandese, le uniche ad inseguire, ad una trentina di secondi di ritardo, sono state Marta Cavalli (FJD-Suez) e Gaia Realini (Lidl-Trek).

Nella discesa successiva gestione per van Vleuten che ha trionfato a braccia alzate sul traguardo con un drappello di inseguitrici giunto a 46” di ritardo. La prima delle umane è stata la danese Cecile Ludwig (FDJ-Suez), con Juliette Labous (DSM) terza davanti ad Elisa Longo Borghini. Nel gruppo di testa anche Cavalli, Erica Magnaldi e Realini.

Foto: Valerio Origo