Alessandro Sibilio sciorina classe tra gli ostacoli: miglior tempo in semifinale, Warholm osserva

Alessandro Sibilio ha vinto con assoluta la disinvoltura la semifinale dei 400 ostacoli agli Europei 2024 di atletica leggera, sciorinando un talento cristallino allo Stadio Olimpico di Roma. Il campano ha impressionato per la lettura tattica della gara: è partita brillantemente ma senza strafare, ha affrontato le prime sei barriere con grande piglio, in ingresso sul rettilineo conclusivo era ampiamente al comando, ha rallentato sugli ultimi due ostacoli e ha frenato sensibilmente nel finale guardandosi intorno.

Alessandro Sibilio ha convinto in maniera perentoria e ha stampato un eccellente 48.07 considerando la gestione delle energie operata nell’ultima parte di gara. Si tratta del secondo tempo della carriera, alle spalle esclusivamente del 47.93 con cui si qualificò alla finale delle Olimpiadi di Tokyo 2020. La condizione fisica è davvero strepitosa ed è innegabile che si inizia a guardare concretamente al record italiano di Fabrizio Mori (47.54 nel 2001), ma intanto con la prestazione odierna fa ben capire di avere tutte le carte in regola per ambire a una medaglia in questa rassegna continentale.

Alessandro Sibilio ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo con il miglior tempo del turno, facendo meglio dell’estone Rasmus Maegi (48.43 nella seconda semifinale, davanti al 48.51 dello svedese Carl Bengstroem) e soprattutto del norvegese Karsten Warholm. Il Campione Olimpico e del Mondo, nonché primatista mondiale con 45.94, ha gestito la mattinata con un per lui tranquillo 48.75 davanti all’olandese Nick Smidt (49.57).

Battere il Vichingo appare difficile (ma mai dire mai, due settimane fa ha perso contro Alison Dos Santos a Oslo), ma gli altri avversari non devono intimorire il nostro portacolori. Eliminati gli altri due italiani: Mario Lambrughi sesto nella prima semifinale con il tempo di 50.03, Giacomo Bertoncelli settimo nella seconda serie con il crono di 49.83.