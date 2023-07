LIVE Atletica, Diamond League Londra 2023 in DIRETTA: attesa per Fabbri e Battocletti, c’è Lyles nei 200

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della decima tappa della Diamond League 2023 che si terrà in quel di Londra (Regno Unito).

Tanti le stelle che si esibiranno nell’affascinante cornice del London Stadium, struttura costruita appositamente per le Olimpiadi del 2012: in particolare, i nomi più altisonanti in campo maschile sono Noah Lyles (200 metri), già autore di uno straordinario 19.67 in stagione, e Mutaz Essa Barshim (salto in alto), il quale gareggerà senza la compagnia dell’amico Gianmarco Tamberi. Tra le donne attenzione alla gara dei 100 metri, dove saranno presenti la padrona di casa Dina Asher-Smith, la giamaicana Shericka Jackson e l’americana Sha’Carri Richardson.

Oggi nella capitale britannica saranno impegnati tre atleti azzurri: Nadia Battocletti, che nei 5000 metri femminili, in cui saranno presenti Beatrice Chebet e Sifan Hassan, vorrà confermarsi dopo il successo nella prova agli Europei a squadre, Roberta Bruni, la quale viene da un periodo non particolarmente felice, cercherà di ritagliarsi uno spazio nella gara del salto in alto donne, al cui via vedrà anche la presenza di Katie Moon e Sandi Morris, e Leonardo Fabbri, subito impegnato nel getto del peso dopo il Meeting di Trieste di ieri.

L’evento, il cui via è programmato per le ore 14.00, sarà visibile su Sky Sport Action, Rai 2, Sky Go, Now Tv e RaiPlay, mentre OA Sport offrirà la diretta testuale di tutto il programma di gara. Non perdetevi neanche un’emozione con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!

Foto: Lapresse