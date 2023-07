LIVE Atletica, Diamond League Chorzow in DIRETTA: Tamberi secondo a 2.34 alle spalle di Barshim, nuovo personale per Gaia Sabbatini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.57 Questo il podio dell’asta: 1. Duplantis (Svezia) 6.01, 2. Kendricks (Usa) 5.91, 3. Nilsen (Usa) 5.81.

17.55 Terzo errore per Tamberi che chiude dunque con un ottimo secondo posto alle spalle di Mutaz Essa Barshim (Qatar), che va a vincere con 2.36.

17.54 Nell’alto arriva il terzo errore di Tobias Potye a 2.36 con il tedesco che chiude al terzo posto una splendida gara in cui ha ritoccato due volte il suo primato personale (da oggi a 2.34). Ora l’ultimo tentativo di Gianmarco Tamberi.

17.53 Vince la statunitense Richardson in 10″76 davanti alla giamaicana Jackson (10″78), terza la polacca Swoboda (10″94, nuovo personale).

17.52 Errore per l’azzurro, parte nel frattempo l’ultima gara della pista, i 100 femminili.

17.51 Nell’alto secondo errore per Tobias Potye a 2.36, ora il secondo tentativo di Gianmarco Tamberi.

17.50 Questo il podio del giavellotto femminile: 1. Kitaguchi (Giappone) 67.04, 2. Little (Australia) 64.50, 3. Peeters (Nuova Zelanda) 62.73.

17.49 BARSHIM! Il campione olimpico supera 2.36 e si riporta al comando.

17.48 Errore per Tamberi a 2.36, ora l’ultimo tentativo di Barshim che sarà a 2.36.

17.45 Nell’alto errore per Tobias Potye a 2.36, Barshim ha deciso di utilizzare il suo terzo tentativo a 2.34 direttamente a 2.36, tocca a Tamberi.

17.43 Il norvegese Jakob Ingebrigtsen va a vincere i 1500 in 3’27″14 (record europeo, del meeting e quarta prestazione di sempre). Secondo il kenyano Abel Kipsang in 3’29″11 (primato personale). Terzo Reynold Cheruiyot (Kenya) in 3’30″30 (personale).

17.42 Si tratta della miglior prestazione mondiale stagione per Tamberi e Potye.

17.41 Secondo errore per Barshim.

17.40 GIMBOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!! 2.34 al secondo tentativo anche per l’azzurro, che gara!!!

17.39 POTYE! 2.34 al secondo tentativo per il tedesco, che migliora ulteriormente il proprio personale.

17.38 Al via i 1500 maschili, penultima gara della pista.

17.37 Arriva il primo errore di giornata per il classe 1991.

17.35 Sbaglia anche l’azzurro, ora Mutaz Essa Barshim.

17.34 Errore per Tobias Potye al primo tentativo a 2.34, tocca di nuovo a Gianmarco Tamberi.

17.33 POTYE! 2.32 al secondo tentativo per il tedesco, nuovo primato personale. Si passa dunque a 2.34.

17.32 La kenyana Mary Moraa vince gli 800 in 1’56″85 (record del meeting) davanti all’ugandese Halimah Nakaayi (1’57″78, nuovo record nazionale). Terza la giamaicana Natoya Goule-Toppin (1’57″90). Elena Bellà è nona in 2’00″61.

17.29 Barshim supera 2.32 al primo tentativo, ora il secondo salto di Potye.

17.27 Al via nel frattempo gli 800 femminili dove sarà al via l’azzurra Elena Bellò.

17.26 TAMBERIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!! 2.32 al primo tentativo per l’azzurro che si porta al comando in attesa di Barshim.

17.25 Errore per Potye al primo tentativo a 2.32.

17.24 Tobias Potye, superando 2.30, ha eguagliato il proprio primato personale.

17.22 Escono di scena anche Starc, Kobielski e Zayas, restano dunque solo Tamberi, Barshim e il tedesco Potye a 2.32.

17.21 Si tratta del primato stagionale per Tamberi che raggiunge dunque Barshim e Potye, secondo errore per Kobielski, Starc e Zayas. Eliminato Thomas.

17.20 GIMBOOOO!!! 2.30 al secondo tentativo per il campione olimpico.

17.19 Tamberi è al secondo tentativo a 2.30.

17.17 Vince il sudafricano Wayde van Niekerk in 44″08 davanti al botswano Bayapo Ndori (44″61). Terzo il brasiliano Alison Dos Santos in 44″73.

17.14 Al via i 400 maschili: Deadmon, Norwood, Willie (Usa), Zalewski (Polonia), Ndori (Botswana), Samukonga (Zambia), Dos Santos (Brasile), Van Niekerk, Nene (Sudafrica).

17.13 2.30 al primo tentativo con margine per il qatarino che oggi sembra in grande giornata.

17.12 Non un cattivo tentativo dell’azzurro che però non riesce a superare la misura al primo tentativo, ora Barshim.

17.11 Sbagliano anche Zayas e Kobielski, tocca a Gianmarco Tamberi.

17.08 Nell’alto arrivano gli errori per Starc, Potye e Thomas al primo tentativo a 2.30.

17.07 Il marocchino Soufiane El Bakkali si impone nei 3000 siepi in 8’03″16 (record del meeting) davanti al kenyano Abraham Kiwibot (8’08″03). Terzo Leonard Bett in 8’09″45.

17.04 Percorso netto fin qui per Mutaz Essa Barshim.

17.01 2.27 superati al terzo tentativo da Zayas, Potye e Thomas, eliminato invece Kerr, restano in sette a 2.30.

16.58 GIMBO! 2.27 superati al secondo tentativo dall’azzurro che si aggiunge a Barshim, Kobielski e Starc. Secondo errore per Kerr, Zayas, Thomas e Potye.

16.57 Il programma della pista prosegue con i 3000 siepi maschili.

16.54 2.27 superati con margine al primo tentativo dal qatarino.

16.53 Arriva purtroppo un errore per l’azzurro, ora Mutaz Essa Barshim.

16.52 Sbaglia anche Kerr, tocca a Gianmarco Tamberi.

16.51 Errori per Zayas, Thomas e Potye a 2.27 mentre Kobielski e Starc hanno superato la misura al primo tentativo.

16.50 Al via il giavellotto femminile: Barber, Little, Peeters (Australia), Kitaguchi (Giappone), Borge (Norvegia), Vilagos (Serbia), Ogrodnikova (Repubblica Ceca), Jasiunaite (Lituania).

16.48 Vince la nigeriana Tobi Amusan in 12″34 davanti alla statunitense Kendra Harrison (12″35). Terza Nia Ali (Usa) in 12″38.

16.47 Al vi ai 100 ostacoli: Jones, Johnson, Harrison, Ali (Usa), Tapper, Williams (Giamaica), Fourie (Sudafrica), Amusan (Nigeria), Skrzyszowska (Polonia).

16.46 Questo il podio del triplo femminile: 1. Rojas (Venezuela) 15.18, 2. Bekh-Romanchuk (Ucraina) 14.70, 3. Perez Hernandez (Cuba) 14.67.

16.45 YULIMAR ROJAS! La venezuelana vola a 15.18 nel salto finale del triplo (miglior prestazione mondiale stagionale).

16.43 2.24 al primo tentativo per l’azzurro.

16.42 Zayas e Kerr superano la misura al primo tentativo, errore per Carmoy, tocca a Gimbo Tamberi.

16.40 Nell’alto errori anche per Starc, Kobielski e Protsenko a 2.24, ora Carmoy, Zayas, Kerr poi toccherà di nuovo a Tamberi.

16.37 L’etiope Freweyni Hailu si impone sui 3000 in 8’26″61 (record del meeting) davanti alla kenyana Lilian Kasait Rengeruk (8’27″80). Terza l’etiope Lemlem Hailu in 8’29″43 (nuovo personale).

16.34 Errore per Potye mentre Thomas supera la misura al primo tentativo.

16.31 La prossima misura sarà 2.24.

16.29 2.20 superati al secondo tentativo da Gimbo.

16.26 Arriva purtroppo il primo errore per Gianmarco Tamberi in entrata a 2.20.

16.23 Il programma della pista proseguirà tra qualche minuto con i 3000 metri femminili.

16.20 Superata da tutti la prima misura (2.15) nell’alto, brivido per Protsenko (Ucraina) e Thomas (Bahamas) che riescono a saltare solo al terzo tentativo.

16.18 AKANI SIMBINE! 9’97 per il sudafricano che prevale al photo-finish su Fred Kerley (9’98”). Terzo Emmanuel Eseme (9’98”).

16.16 Al via i 100 metri: Eseme (Camerun), Blake Y., Blake A. (Giamaica), Bracy-Williams, Kerley, Charleston, Austin (Usa), Simbine (Sudafrica), Azu (Regno Unito).

16.13 Questa la situazione del triplo femminile a metà gara: 1. Rojas (Venezuela) 14.80, 2. Perez Hernandez (Cuba) 14.67, 3. Povea (Cuba) 14.62.

16.11 Potye, Tamberi e Barshim hanno deciso di passare la prima misura (2.15) e partiranno direttamente da 2.20.

16.08 Al via il salto in alto maschile: Potye (Germania), Thomas (Bahamas), Protsenko (Ucraina), Starc (Australia), Kobielski (Polonia), Carmoy (Belgio), Zayas (Cuba), Kerr (Nuova Zelanda), Tamberi (Italia), Barshim (Qatar).

16.05 Vince la polacca Natalia Kaczmarek in 49″48 davanti all’olandese Lieke Klaver (49″81), entrambe trovano il nuovo personale. Terza la dominicana Marileidy Paulino in 50″00.

16.03 Al via i 400 femminili: Weil (Cile), Irby-Jackson (Usa), Williams (Barbados), Paulino (Repubblica Dominicana), Kaczmarek (Polonia), Klaver (Paesi Bassi), McLeod (Giamaica), Ohuruogu (Regno Unito).

16.00 Nell’asta Armand Duplantis ha deciso di passare la prima misura (5.41) ed entrerà in gara direttamente a 5.61.

15.58 Si migliora anche la cubana Leyanis Perez Hernandez che balza a 14.67 ma resta seconda.

15.56 Si migliora Yulimar Rojas che trova un 14.80 al secondo tentativo.

15.55 Questa la situazione del triplo femminile dopo il primo turno di salti: 1. Rojas (Venezuela) 14.43, 2. Perez Hernandez (Cuba) 14.38, 3. Lafond (Dominica) 14.26.

15.52 Il programma della pista si aprirà alle 16.04 con i 400 femminili.

15.49 14.38 per la cubana Perez Hernandez, 14.21 per l’ucraina Bekh-Romanchuk, 14.14 per la giamaicana Ricketts.

15.46 La venezuelana Yulimar Rojas apre con un 14.43 nel triplo.

15.43 Al via anche l’asta maschile: Lita Baehre (Germania), McWhorter (Usa), Vloon (Paesi Bassi), Braz (Brasile), Guttormsen (Norvegia), Kendricks, Nilsen (Usa), Marschall (Australia), Lisek (Polonia), Duplantis (Svezia).

15.40 Il programma della Diamond League proseguirà con il triplo femminile: Rojas (Venezuela), Perez Hernandez, Povea (Cuba), Bekh-Romanchuk (Ucraina), Ricketts (Giamaica), Lafond (Dominica), Franklin, Orji (Usa).

15.38 Podio etiope nei 1500 femminili (non validi per la Diamond League) con Haylom che in 3’54″93 si impone davanti Welteji (3’55″08). Terza Meshesha in 3’55″08. L’azzurra Gaia Sabbatini è ottava in 4’01″24 (nuovo primato personale).

15.35 21.78 per Tom Walsh che si migliora ma resta terzo, questo dunque il podio: 1. Crouser (Usa) 22.55, 2. Otterdahl (Usa) 21.88, 3. Walsh (Nuova Zelanda) 21.78.

15.34 21.41 per Payton Otterdahl che resta secondo con il 21.88 che lo aveva portato momentaneamente in testa a metà gara.

15.33 22.55 per Ryan Crouser che si migliora e consolida la prima posizione.

15.32 Questi i finalisti del peso: Crouser (Usa), Otterdahl (Usa), Walsh (Nuova Zelanda).

15.30 Questo il podio: 1. Gerashchenko (Ucraina), 2. Olyslagers (Australia), 3. Levchenko (Ucraina).

15.28 Tre errori per Gerashchenko, Olyslagers e Levchenko a 2.01, il podio sarà dunque definito dal minor numero degli errori in precedenza.

15.25 Nullo per l’azzurro che chiude dunque all’ottavo posto con il 20.21 del terzo tentativo.

15.24 Ad un Leonardo Fabbri fin qui in ombra servirà superare il 21.73 di Tom Walsh per portarsi in terza piazza, l’ultima utile per poter andare al sesto lancio.

15.22 Ryan Crouser torna davanti nel peso con un 22.52 al quinto tentativo.

15.20 Si è chiusa la gara del martello femminile (non valida per la Diamond League) con la vittoria della statunitense Andersen (75.40) davanti alla connazionale Kassanavoid (74.27). Terza piazza per l’azzurra Sara Fantini con il 72.96 trovato nel corso del quarto turno di lanci.

15.19 Nullo per l’azzurro che resta ottavo.

15.18 Leonardo Fabbri in pedana per il quarto tentativo nel peso.

15.15 Olyslagers (Australia) e Levchenko (Ucraina) superano 1.98 al terzo tentativo e restano in gara con Gerashchenko. Eliminata la serba Angelina Topic che chiude quarta. Si prosegue a 2.01.

15.12 21.88 per lo statunitense Otterdahl che si porta in testa al peso a metà gara davanti al connazionale Crouser (21.84).

15.10 1.98 al primo tentativo per l’ucraina Gerashchenko, due errori per Topic (Serbia) e Levchenko (Ucraina) e Olyslagers (Australia).

15.07 20.21 per Leonardo Fabbri al terzo tentativo nel peso, l’azzurro si migliora ulteriormente ma resta ottavo, questa la situazione: 1. Crouser (Usa) 21.84, 2. Walsh (Nuova Zelanda) 21.73, 3. Mihaljevic (Croazia) 21.63.

15.05 Levchenko supera 1.95 al terzo tentativo, eliminata invece Morgan Lake.

15.03 Nell’alto anche Gerashchenko (Ucraina) e Olyslagers (Australia) hanno superato 1.95 al primo tentativo, errore per la britannica Lake.

15.00 20.10 al secondo tentativo per Leonardo Fabbri che ci migliora ma resta momentaneamente ottavo.

14.59 Nell’alto errore per l’ucraina Levchenko al primo tentativo a 1.95 mentre la serba Topic ha superato la misura al primo salto.

14.57 Ryan Crouser piazza una spallata a 21.84 al secondo tentativo che lo porta davanti.

14.55 20.33 per Otterdahl che è quarto, questa la situazione: 1. Walsh (Nuova Zelanda) 21.60, 2. Kovacs (Usa) 20.69, 3. Awotunde (Usa) 20.41. Leonardo Fabbri è settimo con 19.84.

14.53 Nulli per Haratyk (Polonia) e Stanek (Repubblica Ceca) nel peso, lo statunitense Otterdahl chiuderà il primo giro.

14.50 Nel frattempo sono rimaste in cinque nell’alto dopo 1.92: Gerashchenko, Levchenko, Olyslagers, Topic e Lake. Eliminate Distin, Dubovitskaya, Tabashnyk, Patterson.

14.47 20.30 per Gill mentre Fabbri apre con un modesto 19.84.

14.46 Awotunde apre con un 20.41, ora Jacko Gill (Nuova Zelanda) poi sarà il turno di Leonardo Fabbri.

14.45 Buon 21.60 per il neozelandese, ora Josh Awotunde (Usa).

14.44 20.69 per Kovacs al primo tentativo, ora Tom Walsh (Nuova Zelanda).

14.43 Apre con un nullo Crouser, ora Joe Kovacs.

14.42 Ad inaugurare la gara sarà lo statunitense e primatista mondiale Ryan Crouser.

14.40 Parte il peso maschile dove Leonardo Fabbri andrà a caccia di una nuova prestazione di rilievo, questi gli avversari dell’azzurro: Crouser, Kovacs, Awotunde, Otterdahl (Usa), Walsh, Gill (Nuova Zelanda), Mihaljevic (Croazia), Haratyk (Polonia), Stanek (Repubblica Ceca).

14.39 Errore per Patterson mentre la connazionale Olyslagers supera la misura al primo tentativo.

14.36 Sbagliano Lake e Dubovitskaya.

14.33 1.92 al primo tentativo anche per Geraschchenko.

14.30 1.92 al primo tentativo per l’ucraina Levchenko.

14.27 Errori per Distin e Tabashnyk a 1.92.

14.24 Eleanor Patterson (Australia) supera 1.89 al secondo tentativo, si passa a 1.92.

14.21 Seconda misura superata anche da Lake, Dubovitskaya e Gerashchenko, errore per Patterson mentre Topic ha deciso di passare la misura.

14.18 1.89 al secondo tentativo per le ucraine Tabashnyk, Levchenko e la giamaicana Distin.

14.15 Kateryna Tabashnyk supera 1.85 al secondo tentativo.

14.12 Dubovitskaya supera 1.85 al secondo tentativo.

14.09 Secondo errore per l’ucraina.

14.06 1.85 al primo tentativo per tutte a parte Tabashnyk (Ucraina) e Dubovitskaya (Kazakistan).

14.03 L’australiana Olyslagers ha deciso di passare la prima misura (1.85).

14.00 Al via il salto in alto femminile: Tabashnyk, Levchenko, Gerashchenko (Ucraina), Patterson, Olyslagers (Australia), Distin (Giamaica), Dubovitskaya (Kazakistan), Topic (Serbia), Lake (Regno Unito).

Il programma della tappa di Silesia della Diamond League 14.00 Salto in alto (femminile) 14.40 Getto del peso (maschile) 15.42 Salto triplo (femminile) 15.45 Salto con l’asta (maschile) 16.04 400 metri (femminile) 16.08 Salto in alto (maschile) 16.16 100 metri (maschile) 16.26 3000 metri (femminile) 16.47 100 metri ostacoli 16.53 Lancio del giavellotto (femminile) 16.57 3000 siepi (maschile) 17.16 400 metri (maschile) 17.27 800 metri (femminile) 17.38 1500 metri (maschile) 17.53 100 metri (femminile)

13.50 In pista ci sarà anche Gaia Sabbatini nei 1500 e in pedana Sara Fantini nel martello in due gare non valide per la Diamond League.

13.45 Ci saranno poi Leonardo Fabbri nel getto del peso ed Elena Bellò sugli 800 metri.

13.40 Il più atteso è Gianmarco Tamberi, chiamato ad un riscatto dopo la deludente prestazione di Stoccolma, viziata anche dalla pedana bagnata. Il campione olimpico, europeo e della Diamond League in carica andrà a caccia di punti per risalire in classifica in vista della finale di Eugene.

13.35 L’atletica mondiale torna in Polonia dopo gli Europei a squadre, vinti dall’Italia, saranno tanti gli azzurri impegnati in questo pomeriggio.

