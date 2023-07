Italy Major Premier Padel 2023: Di Nenno/Stupa annullano un match point ed accedono agli ottavi. Bene Galan/Lebron e Tapia/Coello

Cala il sipario su un’altra giornata all’Italy Major Premier Padel 2023, secondo evento stagionale del Premier Padel, nonché primo torneo di sempre di questo circuito ad essere aperto anche alle donne. Al Foro Italico si sono disputati oggi tutti i sedicesimi di finale di entrambi i tabelloni e si sono visti per la prima volta in azione tutti i giocatori più forti al mondo. Sulle 32 partite totali c’è stata anche qualche sorpresa: andiamo a vedere tutto quello che è successo.

In campo maschile va subito segnalato l’esordio felice per i campioni in carica Juan Lebron / Alejandro Galan. I due spagnoli hanno disputato una buona partita contro Pincho Fernandez / Pablo Cardona e si sono imposti per 6-2 6-3. Vittorie agili poi anche per le coppie Paquito Navarro / Federico Chingotto (n.3 del seeding) e Arturo Coello / Agustin Tapia (n.4 del torneo), che hanno battuto rispettivamente gli italiani Daniele Cattaneo / Lorenzo Di Giovanni con un doppio 6-2 e gli spagnoli Jairo Bautista / Juan Martin Diaz Martinez per 6-3 6-3, mentre hanno faticato tantissimo gli argentini Franco Stupaczuk / Martin Di Nenno (testa di serie n.2), prima battere Diestro / Javi Leal per 4-6 6-3 7-6 (6) sotto il sole caldissimo di Roma (questo match si è giocato in tarda mattinata / primo pomeriggio e ciò ha causato problemi in Stupa, costretto a fermarsi per un breve momento nel terzo parziale per giramenti di testa) dopo aver anche annullato in modo clamoroso un match point nel tie-break del terzo set.

Debutti vincenti per i tandem Alex Ruiz / Juan Tello e Fernando Belasteguin / Mikael Yanguas: la prima coppia (n.5 del seeding) ha sconfitto Cristian Gutierrez / Mario MariHuete Hernandez per 7-6 (2) 6-4, mentre Bela / Yanguas (n.6 del torneo) hanno superato Jose Gonzalez / Antonio Luque con un doppio 6-4. Eliminazione a sorpresa invece per Sanyo Gutierrez / Momo Gonzalez (teste di serie n.7), che sono stati battuti dall’italo-argentino Denis Perino e dall’argentino Miguel Lamperti per 7-6 (5) 6-4. Fuori poi anche Agusitin Gomez Silingo e il veterano Pablo Lima (al suo ultimo anno prima del ritiro). La coppia tutta sudamericana (n.8 del torneo) ha cercato di lottare contro i fratelli Melendez, ma alla fine si è dovuta arrendere con il punteggio di 6-2 5-7 6-0.

Tra le donne nessuna grossa sorpresa tra le big. Quest’oggi hanno infatti passato il turno senza problemi le prime tre coppie teste di serie: Ari Sanchez / Paula Josemaria (n.1 del torneo) si sono imposte per 6-0 6-3 contro le giovanissime Alonso De Villa / Ustero Prieto (classe 2006 la prima e addirittura 2007 la seconda), Gemma Triay / Marta Ortega (n.2 del seeding) hanno eliminato Carmen Castillon / Nuria Vivancos con il punteggio di 6-2 6-1 e, infine, Delfina Brea / Bea Gonzalez (teste di serie n.3) hanno battuto Noa Canovas / Jimena Velasco per 6-2 6-1.

In casa Italia bene Carolina Orsi, che insieme alla spagnola Patty Llaguno ha sconfitto all’esordio l’azzurra Carlotta Casali e l’iberica Julia Polo con un doppio 6-1 ec ha così conquistato il pass per gli ottavi di finale contro le gemelle Alayeto (n.5 del torneo), uscite vincitrici dal match contro Italia Laia Rodriguez / Ana Fernandez con il risultato finale di 6-2 7-6 (2). Niente da fare invece per le altre italiane: Emily Stellato / Giulia Sussarello hanno provato a dare dal filo da torcere alle pericolosissime Claudia Jensen / Veronica Virseda (n.7 del seeding), ma alla fine si sono dovute arrendere con un doppio 6-2, mentre Giorgia Marchetti / Chiara Pappacena non sono mai riuscite a mettere in seria difficoltà Nuria Rodriguez / Marta Talavan (teste di serie n.11) e sono uscite dunque dal campo con una sconfitta per 6-4 6-1.

Foto: Giampiero Sposito/FITP