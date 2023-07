Le possibili avversarie delle squadre italiane in Champions League: le fasce per il sorteggio e le rivali da evitare

La UEFA Champions League 2023/2024 è alle porte. I campionati europei sono pronti a tornare così come la massima competizione continentale per club. La precedente edizione, quella 2022/2023, ha visto trionfare per la prima volta il Manchester City di Pep Guardiola. Mai, prima del 10 giugno 2023, i Citizens avevano sollevato al cielo al famosissima e agognata “Coppa dalle grandi orecchie”. La vittoria a Istanbul in Finale contro l’ottima Inter di Simone Inzaghi ha regalato un successo importantissimo agli inglesi.

Ma ora è tempo di pensare al futuro. I sorteggi della 69esima edizione, almeno quelli per la fase a gironi, avverranno il 31 agosto: in questi giorni si stanno infatti disputando i playoff per scoprire le ultime 6 squadre che prenderanno parte alla prossima Champions. Tra il 19 e il 20 settembre 2023 si disputerà la prima giornata della fase a gironi. In ogni caso si possono già iniziare a guardare le possibili sfidanti delle italiane durante la fase a gruppi.

Partiamo dal Napoli, squadra Campione d’Italia e l’unica formazione della Penisola inserita in prima fascia. Da testa di serie, i partenopei, potrebbero incontrare squadre come Real Madrid, Manchester United, Atletico Madrid o ancora Arsenal e Borussia Dortmund: probabilmente le compagini più temibili della seconda fascia con la grande sorpresa rappresentata dai Blancos di Carlo Ancelotti.

Ma attenzione anche alle possibili avversarie dell’Inter di mister Simone Inzaghi. I nerazzurri, in seconda fascia, potrebbero incrociare il Barcellona, il Manchester City, o ancora il Bayern Monaco e il Benfica. Non va sottovalutato il PSG così come il Siviglia: pescare dalle urne il Feyenoord, testa di serie, potrebbe invece regalare meno patemi. Lo stesso discorso vale per il Milan e la Lazio, inserite in terza fascia col rischio altissimo di avere due big del torneo nel proprio girone. Insomma adesso non resta che attendere e tra poco più di un mese scopriremo le avversarie delle italiane.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE: LE FASCE

Prima Fascia – Napoli, Barcellona , Manchester City, Bayern Monaco, Benfica, PSG, Siviglia, Feyenoord

, Seconda fascia – Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester United, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal, Inter

Terza fascia – Lazio, Salisburgo, Milan, Stella Rossa, Shakhtar, altre squadre da determinare

Quarta fascia – Lens, Union Berlino, Newcastle, Real Sociedad, Celtic, altre squadre da determinare

