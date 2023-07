Italia-Svezia, Mondiali calcio femminile 2023: programma, orario, tv, streaming. Quando la prossima partita

L’Italia sta disputando proprio ora il suo primo incontro valido per la fase a gironi dei Mondiali 2023 di calcio femminile. Le ragazze di Milena Bertolini stanno giocando contro l’Argentina all’Eden Park di Auckland (Nuova Zelanda) con l’obiettivo di vincere per raggiungere la Svezia (uscita vittoriosa ieri dalla sfida contro il Sudafrica per 2-1) al primo posto nel girone G.

In attesa di scoprire l’esito del match dell’incontro di questa mattina, è già tempo di dare uno sguardo al futuro e più nello specifico alla seconda sfida del girone. Dopo oggi, l’Italia tornerà in campo sabato 29 luglio alle ore 9:30 allo Sky Stadium di Wellington (Nuova Zelanda) per affrontare proprio la Svezia, in una partita, la seconda del girone (sulle tre totali), che potrebbe essere già decisiva per il passaggio del turno (ricordiamo che accederanno agli ottavi soltanto le migliori due squadre di ogni girone).

L’incontro tra Italia e Svezia si potrà vedere in diretta tv su Rai 1 HD e in diretta streaming su Rai Play e FIFA+. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale dell’intero match dell’Italia.

CALENDARIO ITALIA-SVEZIA MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023

Sabato 29 luglio

Ore 9.30: Italia – Svezia (gruppo G) allo Sky Stadium di Wellington (Nuova Zelanda) – Diretta tv su Rai 1 HD

PROGRAMMA ITALIA-SVEZIA MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1 HD

Diretta streaming: Rai Play e FIFA+

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse