Le possibili avversarie della Lazio in Champions League: le fasce per il sorteggio e le insidie principali

La Champions League 2023/2024 sta ancora determinando il parterre di tutte le partecipanti a questa edizione, ma le squadre italiane iniziano ad avere un’idea generale di quello che le aspetterà nella massima competizione continentale. Come la Lazio di Maurizio Sarri.

I biancocelesti tornano a giocare la Coppa dalle grandi orecchie dopo due anni di ‘purgatorio’ tra Europa League e Conference League grazie al secondo posto ottenuto nell’ultima Serie A, miglior piazzamento della società nel nuovo millennio. Ma visti gli ultimi risultati non proprio lusinghieri in Europa, la Lazio è inserita in terza fascia.

Sicure dunque due avversarie di gran rango nel girone iniziale di Champions. Nella prima fascia sono inserite le vincitrici dei maggiori campionati europei e le campionesse di Europa League e Champions; escluso il Napoli per il criterio della stessa nazionalità, la squadra di Sarri potrà trovarsi di fronte una come Manchester City, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Barcellona, Benfica, Feyenoord e Siviglia.

In seconda fascia arrivano i grandi pericoli. C’è l’Inter in questo pool, quindi esclusa automaticamente dal discorso. Ma molte delle altre avversarie fanno tremare i polsi: Real Madrid, Arsenal, Manchester United, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Porto e Lipsia. Ancora non chiare invece le composizioni di terza e quarta fascia, ma al momento in quest’ultima ci sono squadre scomodissime come il Newcastle e la Real Sociedad, che rappresenterebbero una minaccia bella grande.

Foto: LaPresse