Lotta, Europei Under 20 2023: Raul Caso ai ripescaggi per il bronzo nei -74 kg, eliminati gli altri italiani

Penultima giornata che va in archivio con qualche rimpianto per l’Italia ai Campionati Europei Under 20 di lotta olimpica 2023, in corso di svolgimento a Santiago de Compostela (in Spagna). Day-6 riservato esclusivamente allo stile libero maschile, con gli azzurri impegnati che non hanno portato a casa medaglie in attesa dell’ultima chance di domani.

Paolo Pio Lumia è stato sconfitto ai ripescaggi dei 65 kg dal rumeno Daniel Marian Sandu per 3-6, perdendo la possibilità di giocarsi la finalina per il bronzo. Eliminati al primo turno invece Antonino Militano e Gabriele Niccolini dallo slovacco Robert Martin Meszaros e dall’ucraino Ivan Chornohuz rispettivamente nei -61 e -86 kg.

Raul Caso, talento emergente del movimento tricolore, ha staccato il pass per i recuperi e domani andrà a caccia del bronzo nei -74 kg. Il diciottenne azzurro, argento mondiale cadetti nel 2022, aveva iniziato il suo percorso regolando il bulgaro Kaloyan Atasanov (2-2) per poi pagare dazio ai quarti di finale con l’armeno Hayk Papikyan (2-3 lo score).

Assegnati nel frattempo i primi titoli nella lotta libera maschile all’azero Ruslan Abdullayev nei 57 kg, all’ucraino Mykyta Zubal nei 65 kg, al turco Ibrahim Yaprak nei 70 kg, al georgiano Otari Adeishvili nei 79 kg e all’ucraino Ivan Prymachenko nei 97 kg.

