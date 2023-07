Calendario Mondiali calcio femminile 2023 oggi: orari lunedì 31 luglio, programma, tv, streaming

Proseguiranno oggi, lunedì 31 luglio, i Mondiali 2023 di calcio femminile in Australia e Nuova Zelanda. Nella giornata odierna si disputeranno altre quattro partite valide per la terza giornata della fase a gironi e il divertimento di certo non mancherà.

Quest’oggi si comincerà alle ore 9:oo con gli ultimi due incontri del gruppo C, ovvero l’inutile (in termini di classifica) Costa Rica-Zambia (entrambe le squadre sono già sicure dell’eliminazione) e l’interessantissimo Giappone-Spagna (tutte e due le compagini sono attualmente a quota 6 punti e in quest’ultima partita ci si contenderà dunque il primo posto nel girone). Poi, alle 12:00 spazio a Canada-Australia e Irlanda-Nigeria: queste due sfide saranno valide per l’ultima giornata del gruppo B e serviranno per decidere quali squadre di questo girone passeranno agli ottavi di finale (in questo momento Nigeria e Canada sono in testa con 4 punti; subito dietro c’è invece l’Australia con 3, che è dunque ancora pienamente in gioco, mentre l’Irlanda, ancora a quota 0, è già certa della sua eliminazione).

Per le partite odierne non è purtroppo prevista la copertura tv, ma tutte le sfide si potranno vedere in diretta streaming su FIFA+.

CALENDARIO MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023 OGGI

Lunedì 31 luglio

Ore 9.00: Costa Rica – Zambia (gruppo C) al Waikato Stadium di Hamilton (Nuova Zelanda)

Ore 9.00: Giappone – Spagna (gruppo C) allo Sky Stadium di Wellington (Nuova Zelanda)

Ore 12.00 Canada – Australia (gruppo B) al Melbourne Rectangular Stadium di Melbourne (Australia)

Ore 12.00: Irlanda – Nigeria (gruppo B) Suncporp Stadium di Brisbane (Australia)

MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: DOVE VEDERE LE PARTITE DI OGGI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non è prevista alcuna copertura tv

Diretta streaming: FIFA+

Foto: LaPresse