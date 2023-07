LIVE Italia-Portogallo, Europei calcio U19 in DIRETTA: sfida decisiva per la qualificazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Portogallo, Europei calcio U19, match che può essere decisivo.

L’Italia Under 19, dopo un’ottima vittoria inaugurale contro Malta con tre rigori segnati su quattro assegnati, si prepara per affrontare il Portogallo nel prossimo match dell’Europeo U19. La squadra, guidata da Alberto Bollini, mira a ottenere un posto nelle semifinali con un turno di anticipo.

Non sarà facile, considerando che il Portogallo ha battuto la Polonia 2-0 nella sua prima partita. Gli Azzurrini dovranno dare il massimo per assicurarsi il successo. Bollini avrà preparato la squadra per questa sfida, con l’obiettivo di ottenere il miglior risultato possibile.

Partita: Italia-Portogallo, Europei calcio U19

Data: 06 luglio 2023

Orario: 18.00

Canale TV: Rai Sport e Rai Play.

Stadio: Centenary Stadium

Probabili formazioni

Portogallo U19 (4-3-3): Ribeiro; Esteves, Ribeiro, Bras, Marques; Prioste, da Rocha, Gustavo Sa; Felix, Ribeiro, Borges. Commissario Tecnico: Joaquim Milheiro.

Italia U19 (4-3-3): Mastrantonio, Missori, Dellavalle, Chiarodia, Regonesi; Pisilli, Faticanti, Lipani; D’Andrea, Esposito, Koleosho. Commissario Tecnico: Alberto Bollini.

Calcio d'inizio alle ore 18.00.

