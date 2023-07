F1 in tv, GP Gran Bretagna 2023: programma Sky e TV8, orari, streaming

Dall’Austria all’Inghilterra. Il Mondiale di Formula Uno 2023 saluta i monti della Stiria e sbarca nel Northamptonshire in vista del fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento stagionale. Tutto è pronto sul tracciato di Silverstone per un weekend che si annuncia, come sempre, elettrizzante.

Tutto, ovviamente, sembra preparare Max Verstappen verso l’ennesimo trionfo della sua stagione da record. Il bi-campione del mondo è ormai già ad un passo dal terzo titolo iridato consecutivo, con una sensazione di dominio totale come non si vedeva da tanto tempo nel mondo della Formula Uno. In casa Red Bull risponderà presente Sergio Perez?

Alle loro spalle, come sempre, Ferrari, Mercedes e Aston Martin sgomiteranno per emergere. Le tre scuderie sanno che, senza intoppi delle RB19, dovranno lottare per il podio e niente più. Per questo motivo sbarcano a Silverstone tutte con novità alle rispettive vetture, per sfruttare al massimo la terzultima gara prima della pausa estiva.

Il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna di F1 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport Summe (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno disponibili le differite di qualifiche e gara. In streaming si potrà seguire su NOW, SkyGO e su tv8.it per quanto riguarda qualifiche e gara. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno.

CALENDARIO GP GRAN BRETAGNA F1 2023

Venerdì 7 luglio

Ore 13.30-14.30 Prove libere 1

Ore 17.00-18.00 Prove libere 2

Sabato 8 luglio

Ore 12.30-13.30 Prove libere 3

Ore 16.00-17.00 Qualifiche

Domenica 9 luglio

Ore 16.00 Gran Premio di Gran Bretagna

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: NOW, SkyGO e tv8.it per qualifiche e gara

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: Lapresse