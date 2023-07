Italia-Olanda, Mondiali pallanuoto femminile: orario semifinale, programma, tv, streaming

Il prossimo step è quello decisivo per l’accesso ai Giochi Olimpici di Parigi 2024: al Marine Messe Fukuoka Hall B è tutto pronto per le semifinali dei Mondiali 2023 di pallanuoto femminile, in corso a Fukuoka, in Giappone.

L’appuntamento, da non mancare, è fissato per mercoledì 26 luglio, alle ore 10.00 italiane, quando inizierà il confronto tra il Setterosa di Carlo Silipo ed i Paesi Bassi: chi vince andrà alle Olimpiadi e potrà inoltre giocarsi il titolo iridato contro la vincente di Australia-Spagna.

La diretta tv di Italia-Paesi Bassi dei Mondiali 2023 di pallanuoto femminile sarà assicurata da Rai Sport HD e Sky Sport Summer, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, Sky Go, Now e Recast TV, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale del match del Setterosa.

CALENDARIO ITALIA-PAESI BASSI

Mercoledì 26 luglio

Finale 11° posto

02.00 Nuova Zelanda-Sudafrica – Recast TV

Finale 9° posto

03.30 Israele-Francia – Recast TV

Semifinali 5° posto

07.00 Stati Uniti-Canada (gara 41) – Recast TV

08.30 Grecia-Ungheria (gara 42) – Recast TV

Semifinali

10.00 Italia-Paesi Bassi (gara 43) – Rai Sport HD, Sky Sport Summer, Rai Play, Sky Go, Now, Recast TV

11.30 Australia-Spagna (gara 44) – Rai Sport HD, Sky Sport Summer, Rai Play, Sky Go, Now, Recast TV

PROGRAMMA ITALIA-PAESI BASSI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Sky Sport Summer

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, Now, Recast TV

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: Andrea Staccioli / DBM Deepbluemedia / Federnuoto