Cricket, ICC Men’s T20 World Cup 2024 Europe Qualifier: Scozia-Italia 245/2-90/10. Seconda sconfitta per gli azzurri

Arriva la seconda sconfitta per l’Italia ad Edimburgo, in Scozia, nelle ICC Men’s T20 World Cup 2024 Europe Qualifier: dopo aver perso all’esordio contro l’Irlanda, aver riposato nel secondo turno, ed aver battuto Jersey ieri, gli azzurri oggi cedono strada alla Scozia, vittoriosa per 245/2-90/10 nella quarta giornata.

Nell’altro match odierno già concluso, la Danimarca coglie la prima affermazione della manifestazione battendo l’Austria per 98/2-97/9, infine nel pomeriggio si giocherà Irlanda-Jersey, che potrebbe essere quasi decisiva ai fini della qualificazione in caso di vittoria irlandese. Oggi, infine, osserva un turno di riposo la Germania.

Il torneo mette in palio due posti per la Coppa del Mondo 2024, alla quale prenderanno parte, per la prima volta nella storia, ben 20 squadre, e che sarà organizzata nelle Indie Occidentali e negli Stati Uniti. Gli azzurri vedono ormai svanire le possibilità di acciuffare un posto alla rassegna iridata.

RISULTATI

Austria-Danimarca 97/9-98/2

Scozia-Italia 245/2-90/10

Irlanda-Jersey ore 16.30 italiane

Riposa: Germania

CLASSIFICA

1 Irlanda 6 (3 match)

2 Scozia 6 (3 match)

3 Germania 4 (3 match)

4 Jersey 2 (3 match)

5 Italia 2 (3 match)

6 Danimarca 2 (3 match)

7 Austria 0 (4 match)

Foto: Pagina FB Federazione Cricket Italiana