Italia-Nuova Zelanda, Mondiali pallanuoto femminile: orario ottavi, programma, tv, streaming

Primo match ad eliminazione diretta per il Setterosa di Carlo Silipo ai Mondiali 2023 di pallanuoto femminile: sabato 22 luglio, a Fukuoka, in Giappone, al Marine Messe Fukuoka Hall B, l’Italia, negli ottavi di finale, affronterà la Nuova Zelanda alle ore 10.00 italiane.

L’Italia ha chiuso la prima fase al secondo posto nel Girone C, e per questo motivo sfiderà la squadra giunta terza nel Girone D, ovvero la compagine oceanica. In palio, per la vincitrice di questa sfida, c’è un posto nei quarti di finale contro gli Stati Uniti, primi nel Girone A e per questo esentati dagli ottavi.

La diretta tv di Italia-Nuova Zelanda sarà assicurata da Rai 2 HD e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, Sky Go, Now e Recast TV, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale del match del Setterosa.

CALENDARIO ITALIA-NUOVA ZELANDA

Sabato 22 luglio

Semifinali 13° posto

02.00 Cina-Kazakistan (gara 25) – Recast TV

03.30 Argentina-Giappone (gara 26) – Recast TV

Ottavi di finale

07.00 Australia-Israele (gara 27) – Recast TV

08.30 Francia-Spagna (gara 28) – Rai Sport HD, Rai Play, Recast TV

10.00 Italia-Nuova Zelanda (gara 29) – Rai 2 HD, Sky Sport Arena, Rai Play, Sky Go, Now, Recast TV

11.30 Sudafrica-Canada (gara 30) – Rai Sport HD, Rai Play, Recast TV

PROGRAMMA ITALIA-NUOVA ZELANDA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena, Rai 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, Now, Recast TV.

Diretta live testuale: OA Sport.

Foto: LiveMedia/Bianca Simonetti