Italia in semifinale agli Europei Under 19: chi sono le stelle e dove giocano

L’Italia Under 19 è in semifinale degli Europei di categoria di scena a Malta. C’è voluto un combattuto pareggio contro la Polonia per strappare il secondo posto nel girone A e prendersi un posto tra le migliori quattro del continente, con la Spagna come ultimo ostacolo tra la selezione di Alberto Bollini e la finale.

Tra gli azzurrini ci sono giocatori dal sicuro avvenire, a partire dal portiere Davide Mastrantonio, che quest’anno ha avuto il primo approccio fra i grandi con la maglia della Triestina. Dieci presenze per lui in una squadra che non ha mai chiarito le proprie gerarchie, che nella confusione generale si è salvata soltanto ai playout.

Il pacchetto arretrato viene guidato soprattutto da Filippo Missori e Fabio Chiarodia. Il primo ha debuttato con la prima squadra della Roma nel novembre 2021 e lo scorso anno ha anche collezionato ulteriori tre presenze, oltre ad essere punto cardine della Primavera giallorossa che ha vinto la Coppa Italia. Abbastanza per far sì che il Sassuolo puntasse su di lui, acquistato dai neroverdi assieme a Cristian Volpato per 10 milioni. Chiarodia vanta invece la doppia nazionalità, essendo nato e cresciuto in Germania da genitori veneti, provenienti da Cinto Caomaggiore; dopo essere diventato il giocatore più giovane della storia del Werder Brema in Bundesliga, con tre partite disputate, il Borussia Monchengladbach ha deciso di investire su di lui.

Centrocampo che forse è il settore più ricco di talento. Cher Ndour è ormai conosciutissimo ed è ormai in procinto di passare al Paris Saint-Germain dopo essersi distinto con la squadra B del Benfica. Giacomo Faticanti, prototipo del moderno box-to-box, ha invece debuttato quest’anno con la maglia della Roma ed ha fatto parte anche della spedizione mondiale di Carmine Nunziata. Così come Niccolò Pisilli, anche lui parte della primavera giallorossa, e Luca Lipani, che ha mosso i primissimi passi di professionismo con la maglia del Genoa.

In avanti il giocatore imprescindibile è al momento Samuele Vignato. Il fratello di Emanuel quest’anno è stato utilizzato poco nella stagione di debutto del Monza in Serie A (solo cinque presenze complessive), ora è il momento di dimostrare qualcosa di più. Anche Luca D’Andrea, ala del Sassuolo, ha collezionato i primi gettoni in massima serie la scorsa stagione e potrebbe trovare più spazio la prossima stagione, mentre Luca Koleosho, su cui c’è anche la nazionale canadese per le origini della madre, ha già nel carnet il primo gol fra i ‘grandi’ con la maglia dell’Espanyol. In avanti il riferimento, Francesco Pio Esposito, è il terzo dei fratelli usciti dalla ‘cantera’ dell’Inter. Talento tanto, tutto da mettere in luce.

