Italia-Canada oggi, Nations League volley 2023: orario, programma, tv, streaming

Oggi giovedì 6 luglio (ore 09.00) si gioca Italia-Canada, match valido per la Nations League 2023 di volley maschile. I Campioni del Mondo tornano in scena nella prestigiosa competizione internazionale itinerante dopo la vittoria ottenuta due giorni fa contro il Brasile. Gli uomini del CT Ferdinando De Giorgi scenderanno in campo a Pansay City (Filippine) e partiranno con tutti i favori del pronostico contro la compagine nordamericana, inseguendo un successo che metterebbe una seria ipoteca sulla qualificazione alla Final Eight.

L’Italia punta a conquistare la settima affermazione stagionale nel torneo e ha tutte le carte in regola per avere la meglio su un avversario risultato molto altalenante nelle ultime settimane. Gli azzurri hanno il morale molto alto dopo aver inflitto uno schiaffo morale importante agli storici rivali. Fari puntati sul capitano Simone Giannelli, sull’opposto Yuri Romanò, sugli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, sui centrali Gianluca Galassi e Simone Anzani.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Canada, match valido per la Nations League 2023 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Volleyball World Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-CANADA VOLLEY OGGI

Giovedì 6 luglio

Ore 09.00 Italia vs Brasile – Diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204)

PROGRAMMA ITALIA-CANADA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: FIVB