Italia-Bulgaria, Finale Europei Under 17 volley: quando si gioca, programma, orario, tv e streaming

L’Italia affronterà la Bulgaria nella Finale degli Europei Under 17 di volley maschile. L’appuntamento è per domenica 30 luglio (ore 19.00) a Podgorica (Montenegro), dove gli azzurri cercheranno il colpaccio contro i verdi e proveranno a conquistare l’ambito titolo continentale di categoria. La nostra Nazionale ha dominato la semifinale contro il Belgio, mentre la Bulgaria ha regolato la Spagna per 3-0.

La formazione guidata da coach Monica Cresta potrà fare affidamento sugli attaccanti Gianluca Cremoni, Nicolò Garello, Simone Bertoncello e Manuel Zlatanov. Regia nelle mani di Simone Porro, che potrà sfruttare anche i centrali Lorenzo Ciampi e Alessandro Benacchio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Bulgaria, Finale degli Europei Under 17 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della CEV e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-BULGARIA, FINALE EUROPEI UNDER 17 VOLLEY

Domenica 30 luglio

Ore 19.00 Italia vs Bulgaria

PROGRAMMA ITALIA-BULGARIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale YouTube della CEV, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: CEV