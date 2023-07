Calendario Mondiali nuoto 2023 domani: orari 27 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Siamo già a metà del quarto giorno di gare ai Mondiali di nuoto in corsia a Fukuoka, in Giappone. Nella Marine Messe Hall A della città giapponese ci saranno nuove opportunità per l’Italia per tornare protagonista anche quest’oggi.

Mattinata con cinque azzurri in gara, comincerà Sofia Morini nei 100 stile libero femminili alle 3.32 italiane, seguita da Matteo Restivo e Lorenzo Mora, che non partono tra i favoriti nei 200 dorso. Successivamente sarà il turno dei 200 rana, con Martina Carraro e Lisa Angiolini pronte a sgomitare, mentre in chiusura avremo invece la 4×200 femminile con le azzurre protagoniste. Nel pomeriggio la gara dei califfi della velocità, la 100 stile libero, in cui spera di trovare spazio anche Alessandro Miressi.

La quinta giornata dei Mondiali di nuoto 2023 in corsia sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai2 HD e Sky Sport Summer (201) per quanto riguarda le batterie, mentre semifinali e finali saranno coperte dalle 13.00 alle 13.30 da RaiSport HD e dalle 13.30 fino al termine da Rai 2 HD. Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Arena (204) trasmetteranno penultimi e ultimi atti del day-3. In streaming sarà possibile seguire su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

CALENDARIO MONDIALI NUOTO 2023

Batterie

3.32 100 stile libero donne (Sofia Morini)

3.56 200 dorso uomini (Matteo Restivo, Lorenzo Mora)

4.11 200 rana donne (Martina Carraro, Lisa Angiolini)

4.26 200 rana uomini

4.47 staffetta 4×200 donne (Italia)

Finali e semifinali

13.02 finale 200 farfalla donne

13.11 semifinale 100 stile libero donne

13.21 finale 100 stile libero uomini

13.36 finale 50 dorso donne

13.43 semifinale 200 rana uomini

14.03 finale 200 misti uomini

14.19 semifinali 200 rana donne

14.33 semifinali 200 dorso uomini

14.45 finale staffetta 4×200 donne

MONDIALI NUOTO 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: batterie su Rai2 HD e su Sky Sport Summer (201); semifinali e finali dalle 13.00 su RaiSport HD e dalle 13.30 su Rai2 HD, dalle 13.00 su Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204).

Diretta streaming: SkyGo, NOW e RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse