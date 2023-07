Italia-Argentina, quarti Nations League volley 2023: quando si gioca, data, programma, orario, tv e streaming

L’Italia affronterà l’Argentina nei quarti di finale della Nations League 2023 di volley maschile. I Campioni del Mondo concluderanno la fase preliminare al quarto posto (9 vittorie, 26 punti) e nel primo match della fase a eliminazione diretta incroceranno l’Albiceleste, quinta in classifica generale (9 vittorie e 26 punti, ma con un quoziente set peggiore rispetto a quello degli uomini del CT Fefé De Giorgi).

L’appuntamento sarà a Gdansk (Polonia), sede della Final Eight del prestigioso torneo internazionale itinerante. L’incontro si giocherà o mercoledì 19 luglio (o alle ore 17.00 o alle ore 20.00) oppure giovedì 20 luglio (alle ore 17.00): il tabellone e il calendario dettagliato verranno comunicati soltanto lunedì 10 luglio, qualche ora dopo la conclusione delle ultime sfide della fase preliminare. Simone Giannelli e compagni hanno tutte le carte in regola per battere la compagine sudamericana.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Argentina, quarto di finale della Nations League 2023 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky (palinsesto dettagliato da definire); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Volleyball World Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-ARGENTINA, QUARTI NATIONS LEAGUE VOLLEY

PROGRAMMA ITALIA-ARGENTINA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Sky (palinsesto dettagliato da definire).

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Volleyball World Tv:

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: FIVB