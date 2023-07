Italia agli Europei Under 19: gli azzurri convocati e in che squadre giocano

L’Italia si rimbocca le maniche in vista dei Campionati Europei Under 19 edizione 2023. L’appuntamento vedrà impegnati gli Azzurrini a Malta, per andare a caccia del titolo continentale. Siamo di fronte alla 69a edizione del torneo organizzato dalla UEFA, a cui parteciperanno solo i giocatori nati dopo il 1º gennaio 2004.

Il commissario tecnico azzurro, Alberto Bollini, ha convocato 20 giocatori. Tutti nati nel 2004, tranne Fabio Chiarodia, Luca Lipani e Pio Esposito che sono del 2005. Lipani e Pio Esposito, insieme a Niccolò Pisilli e Giacomo Faticanti della Roma, sono reduci dalla seconda posizione nel Mondiale Under 20 in Argentina.

Quale sarà il nostro programma? Gli Azzurrini sono stati inseriti nel Gruppo A insieme ai padroni di casa di Malta (unedì 3 luglio alle 21.00), Portogallo (giovedì 6 luglio alle 18.00) e Polonia (domenica 9 luglio alle 18.00). Le prime due dei gironi si qualificano direttamente alle semifinali in programma giovedì 13 luglio; la finale si gioca domenica 16 luglio.

I CONVOCATI DELL’ITALIA UNDER 19

Portieri: Davide Mastrantonio (Triestina), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori: Andrea Bozzolan (Milan), Fabio Christian Chiarodia (Borussia M.), Alessandro Dellavalle (Torino), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta);

Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Giacomo Faticanti (Roma), Luca Lipani (Genoa), Cher Ndour (Benfica), Niccolò Pisilli (Roma);

Attaccanti: Luca D’Andrea (Sassuolo), Francesco Pio Esposito (Inter), Luis Hasa (Juventus), Luca Warrick Daeovie Koleosho (Espanyol), Nicolò Turco (Juventus), Samuele Vignato (Monza).

Foto: LaPresse