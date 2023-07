Intrigo Federico Chiesa: sirene inglesi, ma gli arabi sono in agguato. Le cifre della trattativa e lo stipendio

Partiamo subito con un’affermazione importante: Federico Chiesa non è incedibile. Sembrerà quasi assurdo dirlo ma è realmente così: uno dei giocatori chiave nel successo della Nazionale italiana nell’Europeo giocato nel 2021, una delle stelle del calcio italiano potrebbe lasciare la Penisola anche nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Sembrava potesse diventare la nuova bandiera della Juventus ma potrebbe non essere così.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: FEDERICO CHIESA VICINO ALL’ADDIO?

A testimoniarlo, infatti, ci sarebbe la totale apertura ad accettare, da parte del club bianconero, eventuali offerte derivanti dall’estero. Non a caso la Vecchia Signora non vorrebbe scendere sotto i 50 milioni di euro per cedere l’ex calciatore della Fiorentina. E nelle ultime ore anche l’agente del classe ’97 avrebbe sondato il terreno per trovare eventuali pretendenti: e si è accorto anche che non mancano le società disposte a prelevare Chiesa.

I club maggiormente interessati all’esterno sinistro sono inglesi: su tutti il Liverpool e il Newcastle. Sarà importanre però, sondare il loro mercato in uscita: prima di tutto i Reds, così come i Magpies, dovranno liberarsi di giocatori con ingaggi importanti magari, per poter puntare così prepotentemente Federico Chiesa. Non mancano, inoltre, interessi dal Medio Oriente: sullo sfondo le spendaccione società saudite, che avrebbero puntato anche il giocatore azzurro.

Adesso non resta che aspettare le prossime settimane poiché saranno decisive. Nell’ultima stagione Chiesa non ha certamente brillato: 33 presenze tra Serie A, Coppa Italia, Champions League ed Europa League, solamente 4 gol segnati e 6 assist serviti. Non una media esaltante, specialmente se si va a vedere lo schieramento del calciatore nello scacchiere allegriano che, di certo, non ha esaltato le sue qualità.

Foto: LaPresse