Inter, il calendario delle amichevoli estive: programma, avversarie, orari

Da oramai sette giorni, una settimana esatta, è iniziata la nuova stagione dell’Inter. La squadra di mister Simone Inzaghi, dallo scorso 10 luglio, è infatti impegnata con il classico ritiro estivo. I nerazzurri da qui alla gara di esordio in Serie A, prevista per sabato 19 agosto a partire dalle ore 20.45 (33 giorni esatti) contro il Monza a San Siro, si prepareranno per approcciare al meglio già dalla sfida con i brianzoli. Oramai la scorsa stagione e la Finale di Champions League sono solamente un ricordo.

Come già detto, da lunedì scorso 10 luglio, l’Inter si è radunata ad Appiano Gentile per cominciare a muovere i primi passi in chiave preparazione. Fra una settimana e dunque da lunedì 24 luglio e sino al 1 agosto, la squadra di Inzaghi partirà per una tournée in Giappone. E nel periodo in Oriente, saranno previste due amichevoli importanti. La prima il 27 luglio: allo Yanmar Stadium di Osaka andrà in scena Inter-Al Nassr, la squadra di Cristiano Ronaldo. Il 1° agosto, al National Stadium di Tokyo invece, i nerazzurri se la vedranno con il PSG.