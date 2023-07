Inter-Egnatia, quando si gioca l’ultima amichevole pre campionato? Data, programma, orario, tv e chi sono gli avversari

L’Inter ha definito l’ultimo passaggio prima dell’avvio del campionato. Dopo il test amichevole in casa del Salisburgo il 9 agosto, la domenica successiva (13 agosto) è stata fissato un nuovo test.

Considerato che diversi campionati europei inizieranno proprio in quel fine settimana, la scelta è caduta sugli albanesi dell’Egnatia.

L’Egnatia si era qualificato per i preliminari di Conference League, ma è stato eliminato dagli armeni dell’Ararat.

La sfida si disputerà a Ferrara, dove i nerazzurri avevano già disputato una amichevole nella passata stagione contro il Monaco.

Ancora da stabilire l’orario di inizio della sfida, così come non è ancora stato reso noto se il match sarà trasmesso in tv.

Foto: LaPresse