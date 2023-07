Volley femminile, il ranking olimpico dopo la Nations League. Italia terza, cruciale per le Olimpiadi 2024

La Nations League 2023 di volley femminile ha mutato gli equilibri nel ranking FIVB, ovvero la classifica mondiale stilata dalla Federazione Internazionale. La Turchia ha infatti conquistato il prestigioso torneo internazionale itinerante ed è balzata al comando con 365,64 punti, scavalcando gli USA (358,45 dopo il quarto posto ad Arlington). L’Italia si è confermata in terza piazza: le azzurre si sono dovute arrendere al cospetto della Turchia ai quarti di finale, ma nonostante l’assenza di tante big sono riuscite a conservare il piazzamento con 354,41 punti.

La nostra Nazionale è seguita dal Brasile (346,21 per le vicecampionessa iridate, eliminate dalla Cina ai quarti) e dalla Serbia (345,74 per le Campionesse del Mondo, assenti alla Final Eight), entrambe capaci di sopravanzare la Cina (345,20). La Polonia resta settima davanti al Giappone, mentre la Repubblica Dominicana è nona e ampiamente distanziata proprio come l’Olanda. I prossimi punti verranno messi in palio attraverso i tornei continentali previsti nelle prossime settimane (gli Europei si disputeranno nella seconda parte di agosto).

Il ranking FIVB è determinante perché metterà in palio cinque posti per le Olimpiadi di Parigi 2024. Il meccanismo è infatti il seguente: 6 attraverso i tornei di qualificazione, che andranno in scena tra settembre e ottobre 2023 (sono 3 per sesso, si disputeranno con la formula del round robin e le prime due classificate di ogni competizione staccheranno il biglietto per i Giochi); 5 in base al ranking mondiale, aggiornato al termine della fase preliminare della Nations League 2024, ovvero verranno promosse le migliori cinque della classifica che non sono ancora qualificate alle Olimpiadi.

Va ricordato un aspetto importante del regolamento: a Parigi 2024 ci dovrà essere almeno una squadra per Continente, dunque se una determinata area geografica non si è meritata la partecipazione attraverso i tornei di qualificazione, la migliore piazzata di quella zona nel ranking mondiale staccherà il biglietto per la capitale francese. In sostanza l’Italia è davvero molto vicina al pass a cinque cerchi, in un modo o nell’altro. Di seguito il ranking FIVB di volley femminile aggiornato dopo la Nations League 2023.

RANKING FIVB VOLLEY FEMMINILE (dopo la Nations League, top-20)

1. Turchia 365,64

2. USA 358,45

3. Italia 354,41

4. Brasile 346,21

5. Serbia 345,74

6. Cina 345,20

7. Polonia 315,30

8. Giappone 304,27

9. Repubblica Dominicana 269,41

10. Paesi Bassi 258,44

11. Germania 245,97

12. Canada 240,26

13. Belgio 232,44

14. Porto Rico 179.59

15. Thailandia 176,97

16. Bulgaria 175,27

17. Colombia 162,61

18. Repubblica Ceca 160,87

19. Messico 160,05

20. Ucraina 159,45

—-

29. Kenya 127,45

30. Camerun 122,19

Foto: FIVB