Hockey pista, Europei 2023: Italia, benedetti rigori! Gli azzurri vincono il bronzo, Francia battuta a “oltranza”

A Sant Sadurní d’Anoia è terminata da pochi minuti la finale 3°-4° posto degli Europei 2023 di hockey pista, fra Italia e Francia. Ecco com’è andato l’incontro che assegnava un posto sul podio nella rassegna continentale che si sta disputando in Spagna.

LA CRONACA

La partita si apre con un’Italia che prova subito a passare in vantaggio, ma con le gambe scariche dopo la lunghissima fatica di ieri contro la Spagna. Gli azzurri vanno in difficoltà, la Francia invece – sorniona – ne approfitta e dopo dieci minuti cala l’uno-due: fa tutto Roberto Di Benedetto. Il transalpino prima trova il modo di accelerare dalla sinistra e di concludere con un alza e schiacci implacabile, poi trasforma un tiro di punizione susseguente a un fallo di Antonioni, che interrompe con un “fallo da dietro” l’azione di un avversario.

Si va sullo 0-2. L’Italia prova a scuotersi nel finale di frazione: arriva la chance con un tiro di punizione segnalato dagli arbitri dopo un cartellino blu sventolato in faccia a Da Costa. Cocco va per l’esecuzione, ma non riesce a segnare, così come avviene sul successivo power-play. Arriva l’intervallo: Italia-Francia 0-2.

Nella ripresa però la musica cambia. Gli uomini di Bertolucci ritrovano energia e veemenza. Cinquini con una bella rete riapre subito i giochi griffando il punto dell’1-2. La Francia non ci sta e sfruttando ancora un tiro libero con Herman si riporta su binari del doppio vantaggio: 1-3.

Meno di un quarto d’ora alla fine, i transalpini appaiono in controllo, ma non è così. Faccin, proprio lui, trova il modo di segnare riavvicinando gli azzurri ai rivali. Sul 2-3 l’Italia decide di rischiare il tutto per tutto. Malagoli commette un fallo grave: cartellino blu, Herman va contro Gnata, con il portiere a vincere la battaglia. Il giocatore francese va in confusione: qualche minuto dopo si macchia di una simulazione in zona d’attacco. E’ il decimo fallo di squadra dei “Bleus”, oggi in maglia bianca. Tiro di punizione per Malagoli, che non sbaglia: 3-3, a meno di cinque minuti dalla fine.

Saltano schemi, distanze e marcature. Nessuna delle due squadre vuole i supplementari. Le potenziali occasioni fioccano, ma nessuno riesce a mettere il naso avanti.

Si va all’overtime!

Primo tempo supplementare: si comincia subito con un liberazione sbagliata dell’Italia nel gioco dietro-porta, pallina che arriva in area a un Da Costa tutto solo, il quale però davanti a Gnata spedisce alto. Poi passano tre minuti di nulla o quasi con Gavioli che però progressivamente si accende, sino a quando a un minuto dal riposo non trova il modo di scambiare con Malagoli e sparare una cannonata in porta su cui Audelin non può nulla. L’Italia va sul 4-3, ma lo stesso Gavioli sul finire della prima mini-frazione supplementare rischia di combinarla grossa: pallina persa, furto di Roberto Di Benedetto che arriva davanti a Gnata ma non trova le forze e il modo di segnare.

Secondo tempo supplementare: la Francia prova a fare la voce grossa, ma l’Italia punisce in ripartenza con Cinquini che dall’angolo di destra mette in mezzo per Cocco. Il capitano stoppa bene la pallina, si prende un attimo di respiro e poi fa partire una sassata che vale il 5-3.

Doppio vantaggio, che però dura pochissimo. Perché in panchina all’indirizzo del ct azzurro Alessandro Bertolucci viene sventolato un cartellino blu che porta al tiro di punizione di Roberto Di Benedetto: gol e immediato 5-4 a meno di quattro minuti dalla fine.

I transalpini si galvanizzano assediando la porta di Gnata: Bruno Di Benedetto ci prova, Gnata para respingendo però sfortunatamente sul pattino di Malagoli che non riesce a spostarsi. Autogol e 5-5.

Si va ai tiri di rigore!

L’Italia manda in porta Zampoli. Parte la Francia, come prima, poi l’Italia, come seconda.

La sequenza dei rigori

1° Tiro: Herman (FRA) – Gol; Cocco (ITA) – Gol; Risultato: (6-6)

2° Tiro: Roberto Di Benedetto – Parato ; Malagoli (ITA) – Gol; Risultato: (6-7)

3° Tiro: Gefflot (FRA) – Gol; Gavioli (ITA) – Parato da Chambel; Risultato (7-7)

4° Tiro: Da Costa (FRA) – Parato; Cinquini (ITA) – Parato ; Risultato (7-7)

5° Tiro: Bruno Di Benedetto (FRA) – Parato; Ipinazar (ITA) – Parato; Risultato (7-7)

Si va a oltranza

6° Tiro: Herman (FRA) – Parato; Malagoli (ITA) – Parato; Risultato (7-7)

7° Tiro: Bruno Di Benedetto (FRA) – Gol; Cocco (ITA) – Gol; Risultato (8-8)

8° Tiro: Roberto Di Benedetto (Fra) – Parato; Cocco (ITA) – Gol: Risultato (8-9)

Foto: WS EUROPE / Utilizzo FISR