Italia-Francia oggi, Finale 3°-4° posto Europei hockey pista 2023: orario, programma, tv, streaming

La semifinale persa 4-7 dopo i tiri di rigore, contro la Spagna, è ancora nella testa, nel fisico e nelle stecche dell’Italia di Alessandro Bertolucci, eppure agli Europei 2023 di hockey pista c’è ancora un bronzo da conquistare.

Gli azzurri vogliono salire sul podio e per farlo dovranno superare, oggi alle ore 18.30, la Francia dei fratelli Carlo, Roberto e Bruno Di Benedetto, già regolata 4-2 in un incontro valido per l’iniziale fase a gironi della manifestazione.

Un ultimo decisivo sforzo per mettersi al collo una medaglia che sarebbe meritatissima e per fissare, contemporaneamente, un punto di ripartenza verso il 2024 e i prossimi impegni di carattere internazionale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Francia, match valido come finale 3-4° posto degli Europei 2023 di hockey su pista. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su www.fisrtv.it, con OA Sport che vi fornirà la cronaca della gara immediatamente dopo la fine del match.

CALENDARIO ITALIA-SPAGNA, EUROPEI HOCKEY PISTA 2023

Finale 3-4° posto

Sabato 22 luglio 2023 – ore 18:30 – Italia-Francia

PROGRAMMA ITALIA-FRANCIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non disponibile

Diretta streaming: www.fisrtv.it

Foto: WS Europe / Utilizzo FISR