GTWC Europe, Nürburgring: Mercedes domina, Akkodis #88 cala il bis

Mercedes contro tutti al Nürburgring al termine del quarto appuntamento del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello/Jules Gounon #88 ottengono la seconda affermazione del 2023, gli alfieri di Akkodis ASP primeggiano davanti a Luca Stolz/Maro Engel/Fabian Schiller (Mercedes-AMG Team Al Manar #777) ed Mattia Drudi/Ricardo Feller/Dennis Marschall (Tresor Orange1 #40/Audi).

Mercedes e Porsche hanno limito i danni nelle concitate fasi iniziali nell’impegnativa curva 1. Raffaele Marciello (Akkodis ASP #88/Mercedes) ha mantenuto la prima piazza, mentre il norvegese Dennis Olsen (Rutronik Racing #96/Porsche) si portava da undicesimo a secondo approfittando di una serie di problemi da parte dei rivali. Frédéric Vervisch (Comtoyou #11/Audi) e Maro Engel (Mercedes-AMG Team Al Manar #777) si accoderanno nell’ordine, mentre è da evidenziare un contatto che ha di fatto tolto dai giochi l’Huracan GT3 #83 di Rahel Frey (Iron Dames), leader in Bronze Cup allo spegnimento dei semafori.

La prima parte dei pit non cambierà molto le carte in tavola, ma permetterà alla Mercedes #777 di portarsi in seconda posizione a discapito della Porsche #96 di Rutronik Racing. Fabian Schiller avrà la meglio su Laurin Heinrich. Lenta rimonta, invece, da parte delle BMW, all’assalto nuovamente con ROWE Racing.

Tutto è cambiato nei sessanta minuti finali con un pit anticipato da parte della Mercedes #777 di Al Manar. Luca Stolz si è ritrovato negli scarichi di Jules Gounon, il tedesco ha impensierito l’andorrano di Akkodis ASP che riuscirà a tenere la vetta solamente grazie ad una perfetta gestione del traffico.

Le due posizioni resteranno immutate fino alla conclusione, mentre Mattia Drudi/Ricardo Feller/Dennis Marschall (Tresor Orange1 #40/Audi) concluderanno il podio dopo una storica lotta per l’ultima piazza d’onore contro Dennis Olsen/Thomas Preining /Laurin Heinrich (Rutronik Racing #96/Porsche). 5° posto per questi ultimi, alle spalle dell’Audi #25 di Sainteloc affidata a Patric Niederhauser /Christopher Mies /Simon Gachet.

Ritiro per la BMW M4 GT3 #46 di WRT di Valentino Rossi/Maxime Martin/Augusto Farfus dopo una serie di contatti, out dalla Top10 la BMW #98 di ROWE Racing. Philipp Eng/Nick Yelloly/Marco Wittmann perdono di conseguenza la vetta della serie alla vigilia della finalissima che commenteremo a settembre a Barcellona.

Piccola pausa ora per il GTWC Europe Endurance Cup che tornerà protagonista in autunno a Barcellona. Nel frattempo, invece, riprenderà la Sprint Cup con il round di Hockenheim.

IL RISULTATO DELLA 3H DEL NURBURGRING

40 PIT PRO 3 Tresor Orange 1 DRUDI, Mattia Audi R8 LMS GT3 EVO II 90 18.213 15.758 55.559 18.525 1:57.049 1

3 25 N/S PRO 4 Sainteloc Junior Team NIEDERHAUSER, Patric Audi R8 LMS GT3 EVO II 1L

4 71 RUN PRO 5 AF Corse – Francorchamps Motors RIGON, Davide Ferrari 296 GT3 70 1:04.887 2.745 56.707 1:56.350 1:56.027

5 157 PIT Gold 1 Winward Racing BORN, Miklas Mercedes-AMG GT3 EVO 27.748 2

6 32 RUN PRO 6 Team WRT WEERTS, Charles BMW M4 GT3 77 50.077 2.275 55.375 1:56.737

7 11 N/S PRO 7 ComToYou Racing VERVISCH, Frederic Audi R8 LMS GT3 EVO II 1L 2

8 6 PIT PRO 8 K-Pax Racing PERERA, Franck Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 92 1:05.581 0.701 55.643 18.609 1:56.960 2

9 98 N/S PRO 9 Rowe Racing WITTMANN, Marco BMW M4 GT3 1L

10 54 PIT PRO 9 Dinamic GT ENGELHART, Christian Porsche 911 GT3 R (992) 64 1:09.120 3.539 55.729 1:55.638 2

