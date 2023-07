C’è un nuovo Alcaraz all’orizzonte? La Spagna celebra Jaime, il fratello d’arte che vince il… Nadal

Carlos Alcaraz ha vinto due Slam in meno di due anni: nel 2022 alzò al cielo gli US Open, poche settimane fa ha trionfato a Wimbledon. Il giovane fuoriclasse spagnolo è il numero 1 al mondo e attualmente sembra essere il tennista più forte del circuito insieme al serbo Novak Djokovic. Il 20enne ha già conquistato sei tornei nella stagione in corso: oltre al sigillo sull’erba britannica si è imposto anche in due Masters 1000 (Indian Wells e Madrid), al Queen’s, a Barcellona e a Buenos Aires.

Carlos Alcaraz sembra destinato a una carriera radiosa e caratterizzata da grandi trionfi, ma nei prossimi anni potremmo vedere sulla scena internazionale anche un altro Alcaraz. Si tratta di Jaime, il fratello minore del numero 1 del ranking ATP. Il 12enne sta ripercorrendo le orme di Carlos e oggi ha vinto il Rafael Nadal Tour nella categoria under 12, battendo in finale il connazionale Pablo Serrano con il punteggio di 6-1, 1-6, 10-1. Tra l’altro anche il campione di Wimbledon aveva fatto festa nella kermesse che porta il nome dell’icona del tennis spagnolo, conquistando il trofeo nel 2017.

Naturalmente è ancora troppo presto per esprimere giudizi tecnici e prefigurare una carriera internazionale al top, ma intanto Jaime Alcaraz sembra essere sulla strada giusta. Ne sapremo di più nei prossimi anni, ma indubbiamente è un ottimo prospetto da osservare con attenzione. La Spagna potrebbe avere a propria disposizione due fratelli al vertice? L’ultima famiglia a potersi fregiare di due fenomeni era stata quella di Serena e Venus Williams.

Foto: Lapresse