GTWC Europe, Misano gara-2: Valentino Rossi e Maxime Martin trionfano con BMW

Valentino Rossi e Maxime Martin vincono gara-2 a Misano Adriatico nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Primo acuto del ‘Dottore’ nella nota categoria di SRO, sigillo per BMW e WRT sotto il sole della Romagna davanti a Christopher Haase / Lucas Légeret (Comtoyou Racing #11/Audi) ed a Thomas Neubauer/Jean-Baptiste Simmenauer (WRT #31/BMW).

La sfida, dopo un incidente alla ‘Quercia’ nella prima parte dell’evento, si è decisa ai box con una lunghissima sosta da parte di Charles Weerts/Dries Vanthoor. La BMW 32, in pole quest’oggi dopo una strepitosa qualifica, è precipitata in graduatoria, mentre Rossi agguantava la leadership con la propria M4 GT3.

Audi si è dovuta accontentare della seconda piazza dopo aver provato in tutti i modi a sorprendere WRT. BMW completa il podio con una seconda auto gestita dalla compagine di Vincent Vosse, mentre Giacomo Altoé/Konsta Lappalainen e Albert Costa/Thierry Vermeulen concludono nell’ordine davanti ad uno strepitoso Raffaele Marciello (Akkodis ASP 88/Mercedes).

Piccola pausa ora per il GTWC Europe Sprint Cup che da Misano tornerà in azione a settembre ad Hockenheim. Nel frattempo, invece, non perdetevi la 3h del Nuerburgring, nuovo evento valido per l’Endurance Cup che successivamente si sposterà a Barcellona.

Foto. Pier Colombo