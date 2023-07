GTWC Europe, da Misano torna la Sprint Cup

Appuntamento da non perdere a Misano con la seconda tappa del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup, la quinta del GTWC Europe 2023 se sommiamo anche le tre sfide di durata che abbiamo commentato a Monza, Paul Ricard e Spa-Francorchamps.

Regna l’incertezza in Romagna per un evento in cui è obiettivamente complesso effettuare un pronostico. Brands Hatch, fine settimana disputato a maggio, ha visto primeggiare Mercedes e soprattutto Audi che momentaneamente guida il campionato con Mattia Drudi e Ricardo Feller.

Tresor Orange 1 #40 detta attualmente il passo nella graduatoria, Mercedes insegue con la temibile coppia formata Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy (Akkodis ASP #88). Occhi puntati anche sulla BMW M4 GT3 #32 di WRT, vettura che torna all’attacco in Italia con l’assodata coppia formata da Charles Weerts/Dries Vanthoor.

I pluricampione della Sprint Cup hanno sempre ben figurato nella pista dedicata a Marco Simoncelli, ma hanno sempre gareggiato con Audi Sport e mai con il brand bavarese. L’auto di punta della compagine di Vincent Vosse è un’osservata speciale dopo la batosta di Spa-Francorchamps, 24h terminata prematuramente dopo un incidente nella notte con la BMW #998 di ROWE Racing.

Gara di casa, invece, per Valentino Rossi. Il Dottore torna all’attacco nella nota pista di Misano Adriatico in compagnia di Maxime Martin. Il #46 di WRT ha attualmente all’attivo un podio nel GTWC Europe Sprint Cup, la pista che regolarmente accoglie il Motomondiale potrebbe regalare uno storico risultato all’ex centauro che indubbiamente conosce ogni metro della pista romagnola.

Rispetto alla tappa della Sprint Cup di Brands Hatch vi saranno molte più auto in pista. La Bronze Cup entra infatti nel gruppo, la categoria citata diserterà successivamente anche la tappa di Zandvoort per motivi di spazio. Assente, invece, la PRO-Am, in scena solamente nelle prove di durata.

Foto. Pier Colombo