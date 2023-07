GTWC Europe, 24h Spa a metà gara: Audi #40 in vetta, BMW out con due auto

Mattia Drudi/Ricardo Feller/Dennis Marschall (Audi Sport Tresor Orange1 #40) sono provvisoriamente al comando della CrowdStrike 24h Spa, terzo atto dell’ Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli e del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Tutto resta incerto dopo dodici interessanti ore d’azione, una prova particolarmente emozionante che negli ultimi minuti ha visto l’uscita di scena di due assoluti protagonisti come la BMW #998 di ROWE Racing e la M4 GT3 #32 di WRT.

La notte ha visto Porsche davanti con EMA Manthey. La squadra australiana e la realtà tedesca, presenti insieme da pochi anni, hanno preso in mano la competizione con il temibile terzetto composto da Kevin Estre/Julien Andlauer/Laurens Vanthoor. Il tridente prenderà il comando nel cuore della notte, i due francesi ed il belga dovranno successivamente cedere il passo a BMW che con ROWE Racing #98 e WRT #32 proveranno a cambiare le carte in tavola.

Una serie di Safety Car modificherà i piani del costruttore di Stoccarda, EMA Manthey #92 e la vettura #96 di Rutronik Racing #96 modificheranno i rispettivi piani in attesa di una ripartenza che ha visto tornare in bagarre anche l’Audi #17 di Kelvin van der Linde/Luca Engstler/Nicki Thiim (Scherer Sport PHX).

A 13h e 25 dalla fine tutto è stato rimesso in discussione con una nuova bandiera gialla. Porsche ha deciso di cambiare strategia e di modificare i propri piani, EMA Manthey #92 e Rutronik Racing #96 perderanno progressivamente posizioni nel diretto raffronto con la concorrenza. Fortunatamente questa dinamica cambierà presto con l’arrivo della Safety Car che riporterà tutti sulla medesima strategia.

BMW ha ripreso a controlla la scena, costruttore bavarese perderà però presto due delle proprie quattro auto PRO in seguito ad un impatto sul rettilineo del Kemmel tra la BMW #32 e la BMW #988 di ROWE Racing. Charles Weerts è finito contro le barriere dopo un tamponamento da parte di Niel Verhagen, un’incomprensione tra i due ha messo fine ad ogni songo di gloria delle due BMW.

La prova è ancora neutralizzata dopo quasi sessanta minuti di riparazioni. Audi Sport detta legge dopo una lunga assenza dalla vetta della 24h di Spa, la R8 #40 precede Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello/Jules Gounon (Akkodis ASP #88/Mercedes) e Maro Engel/Mikaël Grenier/ Daniel Juncadella (Mercedes-AMG Team GruppeM #999). Resta ancora in gioco Valentino Rossi e le due Ferrari di AF Corse. Il ‘Dottore’ è nono attualmente, mentre la prima delle 296 GT3 è attualmente fuori dalla Top10.

Foto. LPS