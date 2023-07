Griglia di partenza F1, Sprint Race GP Austria 2023: Verstappen in pole, Leclerc penalizzato! Sorpresa in seconda fila

Oggi è andata in scena la Sprint Shootout del GP d’Austria, tappa del Mondiale F1 che si disputa a Spielberg. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza della Sprint Race di oggi pomeriggio, ovvero la gara veloce sulla distanza di 100 km. La griglia di partenza per il Gran Premio di domani, ovvero la gara sulla canonica distanza dei 300 km, era stata definita con le qualifiche di ieri.

Max Verstappen ha conquistato la pole position della Sprint Race del GP d’Austria. Il Campione del Mondo è stato strepitoso al volante della Red Bull e ha stampato un perentoria 1:04.440, infliggendo mezzo secondo di distacco al più immediato inseguitore. L’olandese scatterà al palo davanti al proprio compagno di squadra Sergio Perez. Ci si aspettava di più da parte della Ferrari, dopo quanto visto nelle qualifiche di ieri, ma la Scuderia di Maranello si è dovuta accontentare di piazzare le proprie monoposto in terza fila: Carlos Sainz partirà in quinta posizione davanti a Charles Leclerc. Il monegasco è stato poi penalizzato di tre posizioni e partirà in nona piazza.

A sorprendere sono i due uomini in seconda fila: Lando Norris terzo con la McLaren, Nico Hulkenberg quarto con la rivelazione Haas. Settimo Fernando Alonso con la Aston Martin, davanti al compagno Lance Stroll. La Alpine di Esteban Ocon e la Haas di Kevin Magnussen completano la top-10. Prestazione decisamente lacunosa delle Mercedes, che scatteranno nelle retrovie e saranno chiamate a una rimonta lampo: George Russell partirà dalla 14ma piazzola, Lewis Hamilton è stato eliminato addirittura nel Q1 e dovrà cercare di risalire dalla 18ma posizione.

Di seguito la griglia di partenza della Sprint Race del GP d’Austria 2023 e i risultati della Sprint Shootout, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Spielberg.

GRIGLIA DI PARTENZA SPRINT RACE GP AUSTRIA F1 2023

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Sergio Perez (Red Bull)

3. Lando Norris (McLaren)

4. Nico Hulkenberg (Haas)

5. Carlos Sainz (Ferrari)

6. Fernando Alonso (Aston Martin)

7. Lance Stroll (Aston Martin)

8. Esteban Ocon (Alpine)

9. Charles Leclerc (Ferrari), penalizzato di tre posizioni

10. Kevin Magnussen (Haas)

11. Alexander Albon (Williams)

12. Pierre Gasly (Alpine)

13. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

14. Nyck de Vries (AlphaTauri)

15. George Russell (Mercedes)

16. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

17. Oscar Piastri (McLaren)

18. Lewis Hamilton (Mercedes)

19. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

20. Logan Sargeant (Williams)

RISULTATI E CLASSIFICA SPRINT SHOOTOUT GP AUSTRIA F1 2023

Q3:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:04.440 5

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.493 6

3 Lando NORRIS McLaren+0.570 4

4 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.644 6

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.696 6

6 Charles LECLERC Ferrari+0.805 5

7 Fernando ALONSO Aston Martin+0.818 6

8 Lance STROLL Aston Martin+0.907 6

9 Esteban OCON Alpine+0.926 6

10 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.472 6

Q2:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:05.371 3

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.063 4

3 Esteban OCON Alpine+0.233 4

4 Charles LECLERC Ferrari+0.302 4

5 Lando NORRIS McLaren+0.328 3

6 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.359 4

7 Fernando ALONSO Aston Martin+0.388 4

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.465 4

9 Lance STROLL Aston Martin+0.543 4

10 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.720 4

11 Alexander ALBON Williams+0.781 5

12 Pierre GASLY Alpine+0.989 4

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.998 4

14 Nyck DE VRIES AlphaTauri+1.222 4

15 George RUSSELL Mercedes- – 2

Q1:

1 Carlos SAINZ Ferrari1:06.187 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.049 2

3 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.361 2

4 Lance STROLL Aston Martin+0.382 2

5 Fernando ALONSO Aston Martin+0.424 2

6 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.442 2

7 George RUSSELL Mercedes+0.466 2

8 Nyck DE VRIES AlphaTauri+0.517 2

9 Lando NORRIS McLaren+0.536 1

10 Esteban OCON Alpine+0.653 2

11 Pierre GASLY Alpine+0.686 2

12 Alexander ALBON Williams+0.705 3

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.709 2

14 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.737 2

15 Charles LECLERC Ferrari+0.874 2

16 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+0.875 2

17 Oscar PIASTRI McLaren+0.919 2

18 Lewis HAMILTON Mercedes+1.095 2

19 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.104 2

20 Logan SARGEANT Williams+1.239 2

Foto: Lapresse