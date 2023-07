Giochi Europei, Malagò esulta: “Lo sport italiano ha dimostrato ancora la sua forza. Medagliere dominato”

Un successo su tutti i fronti. Calato il sipario sull’edizione 2023 dei Giochi Europei, rassegna continentale multisportiva dalla valenza rilevante per alcune discipline, vera e propria prova generale per le Olimpiadi di Parigi dell’anno prossimo. Ebbene, l’Italia ha concluso in vetta al medagliere, totalizzando 100 podi e ottenendo undici pass olimpici.

Il conto finale delle medaglie azzurre recita: 35 ori, 26 argenti e 39 bronzi, quasi il doppio dei podi conquistati dalla Spagna (57), dalla Germania (63) e Francia (62). Un bilancio impressionante, se si fa un confronto con l’edizione di Baku del 2015, quando i podi furono 47 e di Minsk del 2019 quando furono 41. Una crescita chiara, perfettamente rappresentata dai numeri.

Da sottolineare che ben 12 medaglie (sette ori, cinque argenti e 2 bronzi) sono arrivate dall’atletica leggera, che al Silesian Stadium di Chorzow ha anche vinto l’Europeo a squadre, un qualcosa che non era mai accaduto nella storia. Strepitoso poi il conto delle medagliere nel tiro a volo con sette ori, un argento e un bronzo, così come per la kickboxing con 6 ori, 2 argenti e 2 bronzi.

Alla festa tricolore si sono aggregate discipline come il pentathlon moderno, dove l’Italia ha vinto sia al maschile che al femminile con Giorgio Malan e Alice Sotero. La scherma, poi, ha dato conferma della propria vitalità nelle gare a squadre, valide anche come campionato europeo, e gli azzurri sono saliti sul podio in ogni arma, totalizzando due ori, due argenti e altrettanti bronzi.

A commentare il tutto è stato il presidente del CONI, Giovanni Malagò: “Semplicemente fantastici! L’Italia Team ha onorato al meglio il proprio Paese, vivendo da protagonista i Giochi Europei di Cracovia 2023. Le atlete e gli atleti azzurri hanno dominato il medagliere per numero di ori e per numero di medaglie. Stasera si chiude un’edizione storica, da record, in cui lo sport italiano ha dimostrato ancora una volta la propria forza, in tutte le discipline“, le parole del n.1 dello sport italiano.

“Il mio ringraziamento va alle atlete e agli atleti, ai tecnici e a tutti gli official che hanno consentito di scrivere questa pagina bella, unica e indelebile. Alle 100 medaglie vinte, di cui 35 d’oro, 26 d’argento e 39 di bronzo, si sommano 11 carte olimpiche conquistate per i Giochi del 2024. La strada verso Parigi è tracciata e l’Italia si avvicina a questo traguardo con la consapevolezza delle proprie potenzialità e con l’obiettivo di regalare ancora tante gioie ai propri sostenitori“, ha aggiunto Malagò.

Una competizione che si è chiusa con la cerimonia che ha visto Abbes Aziz Mouhiidine, straordinario interprete della boxe a questi Giochi, sfilare in qualità di portabandiera all’Henryk Reyman Municipal Stadium.

