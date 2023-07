Golf: poker azzurro in Daminarca al Made in HimmerLand 2023, Oliver Wilson difende il titolo

Va in scena a Farsø il principale torneo danese esistente, il Made in HimmerLand, che si pone a due settimane di distanza dall’Open Championship numero 151 che sarà di scena a Liverpool. Il DP World Tour fa tappa là dove per due edizioni (ma non anni) di fila ha trionfato l’austriaco Bernd Wiesberger e dove, un anno fa, si è imposto l’inglese Oliver Wilson (che, la scorsa settimana, si è assicurato un posto al Royal Liverpool).

Sono quattro gli italiani al via. Tra questi, Guido Migliozzi è colui che meglio si è espresso in passato all’HimmerLand Golf & Spa Resort (percorso alla sua ultima apparizione sul circuito europeo), arrivando secondo nel 2021 a cinque colpi di distanza da Wiesberger. Il vicentino si è trovato, la scorsa settimana, a lottare per la vittoria fino all’inizio dell’ultimo giro, quando si è infilato in un vortice negativo che lo ha rapidamente eliminato dalla corsa.

Anche Edoardo Molinari e Renato Paratore, in maniere differenti, avevano lanciato lampi buoni al British Masters, mentre dopo una sorte non proprio favorevole si rivede in gara Francesco Laporta. C’è un campo piuttosto largo per i favoriti: molto porterebbe a Jordan Smith e Matthew Jordan, ma non sono solo gli inglesi a godere di particolare credito qui.

Copertura televisiva, come di consueto, affidata a Sky Sport Golf, che trasmetterà tutti e quattro i giri ogni giorno a partire dalle ore 13:00. Il canale 206 resterà quello di riferimento per tutta la settimana, senza ulteriori spostamenti.

Foto: LiveMedia/Fabrizio Corradetti – LivePhotoSport.it