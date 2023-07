Nuoto di fondo, i convocati dell’Italia per i Mondiali di Fukuoka. Sei azzurri in gara nelle acque libere

Il coordinatore tecnico dell’Italia, Stefano Rubaudo, ha diramato le convocazioni per le gare del nuoto di fondo dei Mondiali 2023, in programma a Fukuoka, in Giappone, che si svolgeranno presso il Seaside Momochi Beach Park: sono sei gli azzurri iscritti alle 5 gare previste.

Le gare in acque libere scatteranno sabato 15 con la 10 km femminile all’1:00 con Taddeucci e Gabbrielleschi, mentre domenica 16 ci sarà la 10 km maschile all’1:00 con Paltrinieri e Acerenza, poi martedì 18 si disputeranno sia la 5 km femminile all’1:00 con Bruni e Pozzobon, sia la 5 km maschile alle 3:00 con Paltrinieri e Acerenza, infine giovedì 20 si terrà la 6 km a squadre (4×1,5 Km) all’1:00 con composizione del quartetto da definire.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Atleti: Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro / Coopernuoto), Domenico Acerenza (Fiamme Oro / CC Napoli), Barbara Pozzobon (Fiamme Oro / Hydros), Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro / Nuotatori Pistoiesi), Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro / CC Napoli), Rachele Bruni (Fiamme Oro / Aurelia Nuoto).

Staff: coordinatore tecnico Stefano Rubaudo, tecnici Fabrizio Antonelli, Massimiliano Lombardi e Giovanni Pistelli, tecnico per le videoriprese Roberto Baldassarre, medico Sergio Crescenzi, fisioterapista Maurizio Zaia.

Foto: LaPresse