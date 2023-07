Golf, PGA Tour 2023: Rickie Fowler vola al comando del Rocket Mortgage Classic ad una tornata dal termine

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento settimanale. Siamo giunti ad un solo round dal termine del Rocket Mortgage Classic (montepremi 8,8 milioni di dollari) e la situazione al vertice della classifica è ancora decisamente fluida. Al comando troviamo l’ottimo Rickie Fowler. Il californiano sigla un gran round da -8 issandosi ad un complessivo -20 (196 colpi).

Per Fowler i principali pericoli giungono dal Canada, con Adam Hadwin che insegue ad una lunghezza di distanza, e Taylor Pendrith terzo a due colpi dal leader. -17 e quarto posto provvisorio per l’americano Peter Kuest e per l’inglese Aaron Rai. -16 e top ten chiusa in sesta posizione dal cinese Carl Yuan, e dagli statunitensi Collin Morikawa, Dylan Wu, Justin Lower e Taylor Moore.

Sul percorso par 72 del Detroit Golf Club di Detroit (Michigan. Stati Uniti) in undicesima piazza con lo score di -14 troviamo il danese Nikolai Hojgaard ed i padroni di casa Lucas Glover, Brian Harman, Peter Malnati, Chris Kirk ed Adam Schenk. Risale di ben 35 posizioni Chez Reavie, che sigla un superbo -7 di giornata issandosi al 20° posto con il punteggio di -12. Crolla invece Ludvig Aberg. Lo svedese incappa in un negativo +1 scivolando dal terzo al 25° posto con un complessivo -11.

Domani spazio all’ultimo e decisivo round con Fowler a caccia del decimo titolo da professionista. Il trentaquattrenne di Murrieta cerca di ritrovare la vittoria ad oltre 4 anni di distanza dal successo colto nel Waste Management Phoneix Open 2019. Tee time alle 12.45 ora italiana, con il battistrada che inizierà l’ultima tornata alle 14.55.

