Golf: il Barbasol Championship 2023 in scena con anche i protagonisti in Europa

La riforma dei tornei nel 2022 ha provocato anche qualche effetto particolare, soprattutto in chiave vicinanza all’Open Championship. Accade così che, mentre lo Scottish Open apre le porte ai big del PGA Tour, il Barbasol Championship, già alternate event molto spesso nel passato, sia in quest’occasione un contesto che vede diversi europei presentarsi al via per avere un’occasione (e non solo) dall’altra parte dell’Oceano in mancanza (spesso) dei requisiti per giocare l’ultimo Major dell’anno.

Accade così che siano parecchi i nomi di questa parte dell’Oceano che vanno a provare a giocarsi le proprie carte a Nicholasville, nel Kentucky, su un par 72 che l’anno scorso ha visto vincere Trey Mullinax e, nel 2021, è stato teatro del successo dell’irlandese Seamus Power, unico europeo a farcela in questo contesto.

Chiaramente la forza dell’evento è molto minore rispetto a quanto accadrà in terra scozzese, ma qualche nome interessante c’è. Si parla in particolare di Peter Kuest, che al John Deere Classic è riuscito a ottenere la membership temporanea per il PGA Tour, ma anche di Lucas Glover, forse il migliore dei presenti allo stato attuale delle cose. In chiave europea interessante da vedere la performance dell’inglese Andy Sullivan.

La trasmissione televisiva è assicurata da Eurosport 2, quella in streaming da eurosport.it e Discovery+. Per quanto riguarda gli orari, sono esattamente identici tra le due piattaforme, nel senso che si andrà avanti dalle 22:00 fino all’una di notte ogni giorno.

Foto: LaPresse