Vela, Test Event Olimpico: Renna secondo nell’IqFoil maschile, Benini Floriani resta terza nell’ILCA 6

È terminata poco fa a Marsiglia la terza giornata del test event olimpico, competizione che si svolge nelle acque che tra un anno saranno teatro della rassegna a cinque cerchi di Parigi 2024. Quest’oggi si sono disputate altre regate delle classi 470 MIX, ILCA 6, ILCA 7, Formula Kite maschile e femminile e le prime prove di tutte le altre classi olimpiche: andiamo a scoprire tutto quello che è successo.

Nell’ILCA 6 Chiara Benini Floriani conquista un decimo e un secondo posto nelle due prove odierne e resta al terzo posto in classifica con 27 punti netti, a -3 dall’olandese Bouwmeester (24), prima, e dalla svizzera Jayet (24), seconda. Nell’ILCA 7, invece, Lorenzo Brando Chiavarini ottiene uno score odierno di 37-9 e scala in nona posizione con 55 punti netti. Dopo sei regate al comando c’è il britannico Michael Beckett (14), seguito dal francese Jean Baptiste Bernaz (19) e dall’australiano Matt Wearn (20).

Nel 470 misto passano dall’ottava alla settima posizione Giacomo Ferrari e Bianca Caruso (33) grazie a un sesto e ottavo posto ottenuti oggi. Al termine della terza giornata in testa alla classifica ci sono i francesi Lecointre/Mion con 20 punti netti. Secondi gli spagnoli Xammar Hernandez/Brugman Cabot sempre con 20 e terzi i tedeschi Winkel/Winkel con 24.

Nel Formula Kite maschile Lorenzo Boschetti chiude questo martedì in nona piazza con 48 punti netti (score di oggi di 5-6-9). Davanti guida la classifica il francese Axel Mazzella con 11 punti netti. A seguire il britannico Bainbirdge con 20 e il rappresentante di Singapore Maeder con 25. Nel Formula Kite femminile, invece, sale dalla 12ma alla 10ma piazza Sofia Tomasoni in virtù dello score odierno di DNF-11-5. Dopo otto regate comanda la gara la francese Nolot (7 punti netti), davanti alla statunitense Daniela Moroz (16) e alla britannica Eleanor Aldridge (18).

Nell’IqFoil maschile è subito molto performante Nicolò Renna, che chiude il primo giorno di regate al secondo posto con 6 punti netti, a -2 dal francese Goyard (4). Nell’IqFoil femminile, invece, l’italiana Giorgia Speciale termina la prima giornata al quinto posto con 12 punti netti (score odierno di 2-11-4-6). Prima dopo il giorno 1 la britannica Wilson con 3. Seconda la spagnola Trueba con 6 e terza la neozelandese Ten Have con 10.

Nei Nacra 17 Ugolini/Giubilei conquistano un secondo, un settimo e un ottavo posto e si prendono la quinta piazza con 9 punti netti. Niente di compromesso ovviamente per gli azzurri in ottica successo finale e podio, visto che la prima posizione, occupata momentaneamente dai tedeschi Kohlhoff/Stuhlemmer, si trova a 7 punti di distanza, mentre il secondo e terzo posto, in questo momento di possesso dei finlandesi Kurtbay/Keskinen e dei neozelandesi Wilkinson/Dawson, sono lontani rispettivamente 6 e 3 punti.

Nel 49erFX gli italiani Germani/Bertuzzi concludono il primo giorno di regate con 18 punti netti (oggi 19-4-14). Fanno meglio degli azzurri dunque nove coppie, tra cui gli svedesi Bobeck/Netzler, primi con 2 punti, i brasiliani Grael/Kunze, secondi con 6, e gli statunitensi Roble/Shea, terzi con 6.

Male infine Crivelli Visconti e Calabrò nella classe 49er. I due azzurri non riescono a trovare il giusto feeling con le acque francesi e con uno score di 9-DNF-12 chiudono la prima giornata al 17° posto con 21 punti netti.

Foto: Pagina FB FIV