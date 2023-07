Wimbledon, Sinner sfiderà Djokovic in semifinale. Due precedenti sfavorevoli

Sarà Novak Djokovic l’avversario di Jannik Sinner nella semifinale di Wimbledon 2023. Il serbo (testa di serie n.2) ha sconfitto poco fa il russo Andrey Rublev (n.7 del seeding) per 4-6 6-1 6-4 6-3 in due ore e 51 minuti di gioco e ha dunque raggiunto l’altoatesino nel penultimo atto del torneo nella parte bassa del tabellone.

Per Sinner ovviamente non è una bella notizia, visto che Nole è il favorito numero 1 per trionfare in questa edizione dello Slam londinese, ma l’altoatesino ha dimostrato in questa settimana di essere in forma e potrà dunque dire la sua anche contro il sette volte vincitore a Wimbledon, nonostante nei due precedenti contro di lui il nostro portacolori abbia sempre perso.

Infatti, Jannik è andato ko contro di lui sia ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2021 con il punteggio di 6-4 6-2 sia ai quarti di finale di Wimbledon 2022 per 5-7 2-6 6-3 6-2 6-2. Proprio quella dell’anno scorso è stata una partita combattutissima a Londra, e questo è sicuramente un buon punto di partenza per la semifinale.

Per vincere Sinner dovrà sicuramente alzare ulteriormente il livello di gioco rispetto a quanto mostrato nelle partite disputate finora, dove ha battuto, in ordine cronologico, l’argentino Juan Manuel Cerundolo, l’argentino Diego Schwartzman, il francese Quentin Halys, il colombiano Daniel Elahi Galan per e, infine, oggi il russo Roman Safiullin. L’appuntamento con il match più importante della carriera di Sinner è fissato per venerdì: l’Italia intera tiferà per Jannik.

Foto: LaPresse