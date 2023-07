Cosa è successo ad Alessandro Sibilio? Folle invasione a Stoccolma, gara falsata!

Alessandro Sibilio conclude al quarto posto il suo debutto in Diamond League a Stoccolma nei 400 ostacoli, ma ciò che è successo nella capitale svedese è assolutamente assurdo. Nel finale di gara il napoletano stava risalendo per prendersi la seconda posizione dietro a Warholm, ma ha frenato negli ultimi metri per un’invasione di pista che ha del clamoroso.

Un gruppo di manifestanti è entrato nelle corsie centrali di pista con degli striscioni che hanno destabilizzato gli atleti, in particolare l’azzurro che si è accorto che ci fosse qualcosa di strano e si è praticamente fermato, anche per la paura di farsi male per questi impedimenti.

Disturbi da parte dei manifestanti (spesso per motivi ambientalistici) che non sono una novità nello sport specie nel passato recente: pensiamo allo stop al Tour de France durante la decima tappa dello scorso anno per manifestanti in mezzo alla strada, alla sospensione della semifinale del Roland Garros 2022 tra Ruud e Cilic, all’invasione di pista in Formula E a Berlino dello scorso aprile.

Episodio che ha mandato su tutte le furie il vincitore Karsten Warholm, evidentemente contrariato e infuriato non appena ha passato il traguardo. Episodio che soprattutto ha falsato la gara e il risultato emerso dalla pista: il nostro Sibilio avrebbe raggiunto con ogni probabilità la seconda posizione e gli è stato impedito. Eventi che non hanno a che fare con lo sport che non vorremmo vedere in questi contesti.

Foto: Grana/FIDAL