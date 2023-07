Golf, Matteo Manassero vince l’Italian Challenge Open

Arrivano ancora buone notizie per il golf italiano nel Challenge Tour. Matteo Manassero si è infatti imposto nell’Italian Challenge Open (montepremi 350 mila euro), torneo da poco concluso sui green di Viterbo. Il veneto ha concluso con lo score complessivo di -21 (267 colpi), rifilando tre lunghezze di distacco al suo più immediato inseguitore che porta il nome dell’inglese Will Enefer.

Ultimo round solidissimo dell’azzurro, che grazie al -5 di giornata resiste al comando della leaderboard certificando il suo ottimo momento di forma. Ricordiamo infatti che il trentenne si è aggiudicato anche il Copenhagen Challenge lo scorso 28 maggio. dando l’abbrivio ad un florido periodo di vittorie per i rappresentanti del bel paese nel secondo circuito europeo per importanza.

Sul percorso par 72 del Golf Nazionale di Viterbo completa il podio in terza posizione con il punteggio di -16 il tedesco Marc Hammer, che precede di un sol colpo l’inglese Alex Fitzpatrick. -11 e 18° posto per Jacopo Vecchi Fossa, 26° con -9 invece Lorenzo Scalise. Scivola in 38esima piazza con -9 Lorenzo Gagli, mentre Enrico Di Nitto chiude l’evento in 43esima posizione a -6. 51° con -4 Gregorio De Leo, seguito ad una lunghezza da Filippo Celli, 58° invece Andrea Pavan. Quest’ultimo, dopo un avvio vissuto nel gruppo di testa. paga a causa di un vistoso calo nella seconda metà di gara. 61esima posizione con +1 infine per Filippo Bergamaschi.

Manassero, trentenne di Negrar, coglie il settimo successo in carriera, il secondo nel Challenge Tour dopo i 4 conquistati nell’European Tour ed uno nell’Alps Tour. Grazie a questa vittoria l’azzurro fortifica la sua posizione nel Road to Mallorca Ranking balzando al terzo posto.

Foto: Federazione Italiana Golf