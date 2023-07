Golf: allo US Women’s Open Bailey Tardy emerge da un secondo giro difficile, tiene bene Benedetta Moresco

La leadership, dopo un secondo giro da sole 17 golfiste sotto o pari con il par, allo US Women’s Open cambia padrona. E porta ora il nome di Bailey Tardy, 26 anni e 14 top ten sul tour LPGA in carriera. Non è facile fare -4 a Pebble Beach (-7 totale per lei), in nessun caso, ma l’originaria della Georgia riesce nell’intento e si inserisce in un contesto che è decisamente pieno di nomi inattesi.

Al secondo posto a -5, infatti, insieme alla sudcoreana Hyo Joo Kim, che guidava ieri, c’è l’americana Allisen Corpuz, peraltro già ottima allo Chevron Championship dove ha chiuso quarta. Alle loro spalle a -3 ancora Corea del Sud con Hae Ran Ryu.

Quinta a -1 l’irlandese Leona Maguire, che si accompagna alla giapponese Nasa Hataoka. Con il settimo posto si completa anche il novero di giocatrici rimaste sotto o pari con il par nel complesso: nello specifico si parla dell’USA Angel Yin, delle sudcoreane Jiyai Shin e In Gee Chun (con lei già vincitrice di questo torneo nel 2015) e della nipponica Ayaka Furue. Xiyu Lin scende dalla testa al +1 con il +5 del venerdì: è nel gruppo all’11° posto.

Benedetta Moresco non riesce a mantenersi in top ten, ma nel suo particolarmente altalenante giro in +5 (quattro birdie, sette bogey e un doppio bogey) riesce a mantenersi in buona posizione: è al 26° posto con +3, ed è anche nel gruppo delle tre seconde se ci limitiamo a parlare di amateur in gara. Clamorosamente fuori Jin Young Ko: la sudcoreana, numero 1 del mondo, finisce a +7 e manca il taglio.

