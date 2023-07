Golf: Akhsay Bhatia conquista il Barracuda Championship 2023

Akhsay Bhatia, 21 anni, di Northridge, in California, è il vincitore del Barracuda Championship 2023. Si tratta di una sorta di alternate event rispetto all’Open Championship 2023 vinto da Brian Harman, peraltro disputato con un sistema di punteggio particolare.

Lo Stableford, infatti, prevede che i punteggi siano così distribuiti: +8 per l’albatros, +5 per l’eagle, +2 per il birdie, 0 per il par, -1 per il bogey e -3 per doppio bogey od oltre. Per questo lo score accanto al nome di Bhatia si legge come +40.

Lo sconfitto, perché non riesce a portare a casa l’evento al playoff di spareggio, è Patrick Rodgers, che aveva chiuso con lo stesso punteggio del suo connazionale. Terzi a +37 il francese Julien Guerrier e lo svedese Jens Dantorp, seguiti dall’USA Ryan Gerard con +36.

Sesti a +35 Chesson Hadley, James Hahn, Beau Hossler e il sudafricano Erik van Rooyen; al decimo posto J.J. Spaun, Mark Hubbard, Sean Crocker, lo svedese Sebastian Soderberg, il sudafricano JC Ritchie e il giapponese Ryo Hisatsune. Arrivato alla domenica anche Edoardo Molinari, 39° con +27.

Foto: LaPresse