Giro Donne 2023, tappa di oggi Salassa-Ceres: orari, percorso, tv, streaming, favorite. C’è la cima Coppi, sfida Van Vleuten-Longo Borghini?

Quinta tappa della 34a edizione del Giro d’Italia donne: sarà una frazione interamente in territorio piemontese, da Salassa a Ceres. Le big non si potranno tirare indietro: ci sarà tanta salita.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DONNE DALLE 13.00

PERCORSO

Probabilmente la frazione regina di questo Giro d’Italia donne: 105,7 chilometri e oltre 2500 metri di dislivello. Si comincerà con la salita di prima categoria del Passo del Lupo, che sarà anche la Cima Coppi (10,1 km all’8,4% di pendenza media). Si scollinerà a 1407 metri di altitudine e si scenderà verso Courgné, dove ci sarà il traguardo volante. Finale che sarà ravvivato da due asperità: Vietti (12,6 km al 3,5%) e Sant’Ignazio (6,1 km al 6,6%) e un arrivo che sarà in leggera salita.

ALTIMETRIA

FAVORITE

L’indiziata principale alla vittoria è Annemiek Van Vleuten, maglia rosa e finora dominatrice di questo Giro donne, specie quando la strada sale. La 40enne olandese non smette mai di sorprendere, ma avrà come avversarie su tutte Gaia Realini, buonissima scalatrice e abile anche in discesa, ed Elisa Longo Borghini (vincitrice ieri) e Marta Cavalli. Attenzione anche alla francese Juliette Labous.

PROGRAMMA QUINTA TAPPA GIRO DONNE 2023

Martedì 4 luglio – Quinta tappa

Salassa-Ceres (105,7 km)

Partenza: 11.20

Arrivo: 14.00 circa

QUINTA TAPPA GIRO DONNE 2023 COME SEGUIRLA IN TV

Diretta TV: dalle 13.00 Rai Sport + HD (canale 58 digitale terrestre)

Diretta streaming: Rai Play dalle 13.00, Eurosport.it, Discovery Plus, dalle 13.00

Diretta LIVE testuale: OA Sport dalle 13.00

Foto: Valerio Origo