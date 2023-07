BMX, i convocati dell’Italia per gli Europei. Torna Martti Sciortino

Tommaso Lupi, CT della Nazionale Italiana di BMX, ha diramato le convocazioni per gli Europei che andranno in scena a Besançon dal 7 al 9 luglio. In Francia saranno impegnati 3 juniores, 5 under 23 e 4 elite, per un totale di 11 uomini e 1 donna. Torna alle corse Martti Sciortino, bloccato per un infortunio e che in queste settimane ha preferito completare il recupero lontano dalle gare. Tra gli elite scenderanno in pista Pietro Bertagnoli, Giacomo Gargaglia, Martti Sciortino e Michele Tomizioli. Di seguito i convocati dell’Italia per gli Europei 2023 di BMX.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI BMX 2023

ELITE:

Pietro Bertagnoli, Giacomo Gargaglia, Martti Sciortino, Michele Tomizioli

UNDER 23:

Francesca Jael Cingolani Ferreira, Tommaso Gasparoli, Marco Radaelli, Leonardo Cantiero, Mattia Happacher

JUNIORES:

Alessandro Bielli, Tommaso Frizzarin, Albert Groppo

Foto: Federciclismo