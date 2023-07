Giro d’Italia Donne 2023, Gaia Realini: “Ho vissuto un’esperienza unica, le mie compagne mi hanno aiutato tantissimo”

Si è concluso con un ottimo terzo posto in classifica generale il Giro d’Italia Donne 2023 per Gaia Realini. L’italiana classe 2001 (Lidl – Trek) ha avuto il totale via libera dalla squadra dopo il ritiro doloroso della compagna Elisa Longo Borghini e ha chiuso dietro soltanto ad Annemiek van Vleuten (Movistar), prima, e Juliette Labous (Team dsm-firmenich), seconda. Inoltre, l’azzurra si è aggiudicata la maglia bianca di miglior giovane.

“Per me questo Giro è stata una nuova esperienza – ha affermato Realini (fonte: Spaziociclismo) –. Sia per come l’ho approcciato sia per come l’ho vissuto, giorno dopo giorno. È stato l’appuntamento che ho preparato meglio, volevo mettermi alla prova sapendo che l’obiettivo primario era quello di accumulare esperienza”.

L’abruzzese ha poi spiegato come sono cambiate le cose dopo il ritiro di Longo Borghini: “Ero pronta a fare tutto quello che mi avrebbe chiesto la squadra, ma l’abbandono di Elisa ha modificato le cose. Mi sono trovata a essere la capitana, con la squadra a mia disposizione. Il loro obiettivo era proteggermi, non perdere secondi e tenermi sempre nella posizione migliore. Le mie compagne hanno fatto uno splendido lavoro. Abbiamo gareggiato come una vera squadra, l’unico modo che conosciamo”.

La classe 2001 ha concluso dicendo: “Ho potuto dare il massimo e gareggiare con serenità e negli ultimi giorni ogni riunione di squadra si chiudeva con il proposito di chiudere sul podio. Tutto questo mi ha dato una forza incredibile e i corridori sanno che la testa conta più delle gambe in certe situazioni”.

Foto: LaPresse