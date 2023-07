Tour de France 2023: Giulio Ciccone ormai fuori classifica, quali obiettivi per l’abruzzese?

Il Tour de France 2023 è arrivato al primo giorno di riposo e, come di consueto, è tempo di tracciare qualche linea e fare i primi piccolissimi bilanci. In chiave azzurra i primi nove giorni di corsa non hanno regalato grandi emozioni: l’unico squillo è stato il secondo posto di Giulio Ciccone a Laruns, dopo essersi infilato nella fuga giusta. L’abruzzese è poi lentamente uscito di classifica. Quali possono essere ora, realisticamente, i suoi obiettivi?

Che Ciccone non volesse o potesse fare classifica è noto anche prima dell’inizio del Tour, ma certo le primissima tappe avevano lasciato acceso qualche piccolo barlume di speranza. Ora invece il distacco parla chiaro, +35’38” dalla Maglia Gialla di Jonas Vingegaard e focus spostato completamente su altri obiettivi.

Il primo non può che essere quello di provare a vincere una tappa. Nel corso delle giornate le occasioni buone per uno scalatore come lui di entrare in fuga e giocarsi le proprie carte non mancheranno. L’impressione è che una chance l’abbia mollata già nella tappa di ieri, quella che arrivava in cima al Puy de Dome, non riuscendo a chiudere il gap con chi era già andato in fuga.

Nonostante qualche piccolo rammarico questo però ha reso chiare le sua intenzioni. Bisognerà valutare bene le tappe in cui provarci e poi essere pronti a trovare lo spunto vincente, per riportare un successo di tappa che al Tour manca per un corridore italiano dal 2019. Contemporaneamente Ciccone potrebbe ancora provare a competere per la Maglia a Pois, ma finché non inizierà a prendere punti importanti, questo rimane un obiettivo soltanto teorico.

Foto: LaPresse