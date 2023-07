Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli esaltante in World Challenge Cup: dominio a metà all-around

Sofia Raffaeli ha giganteggiato nella prima metà del concorso generale valido per la quarta tappa della World Challenge Cup di ginnastica ritmica, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza. La Campionessa del Mondo all-around ha brillato a Cluj-Napoca (Romania), eseguendo due spettacolari esercizi con il cerchio (35.450, 19.000 per il D Score e 8.050 di esecuzione) e con la palla (31.550, 15.8 il punteggio di partenza e 7.500 di E Score). La fuoriclasse marchigiana primeggia con il riscontro complessivo di 67.000 e domani tornerà in pedana per completare l’opera, gli esercizi con le clavette e con il nastro risulteranno decisivi.

Sofia Raffaeli, reduce dal secondo posto agli Europei, può fare affidamento su un buon vantaggio nei confronti delle bulgare Eva Brezalieva (65.550) e Boryana Kaleyn (64.850), mentre sono ancora più distaccate l’ucraina Viktoriia Onopriienko (64.250) e la tedesca Darja Varfolomeev (64.200). La ribattezza Formica Atomica si sta preparando per l’ultima tappa della Coppa del Mondo, in programma settimana prossima a Milano e dove andrà a caccia del trofeo generale per poi catapultarsi verso i Mondiali, dove sarà chiamata a difendere il titolo. Sesto posto per Milena Baldassarri (63.200: 30.950+32.250).

Foto: LiveMedia/Filippo Tomasi